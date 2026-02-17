Utvecklingsledare Enheten för regional utveckling och inkludering, visstid
2026-02-17
Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling i Stockholms län? Har du erfarenhet av att arbeta med frågor som rör integration, migration eller utanförskap? Då är vi nyfikna på att få veta mer om dig.
Vad ingår i rollen?
Du kommer att tillhöra avdelningen för hållbar tillväxt med placering på enheten för regional utveckling och inkludering. På enheten arbetar vi bland annat med att stödja och utveckla mottagande och insatser för nyanlända, ensamkommande barn, asylsökande och skyddsbehövande från Ukraina. Vi fördelar statsbidrag, bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt följer upp länets mottagande för en samlad regional lägesbild. Våra uppdrag och våra målgruppers behov och rättigheter är också nära sammankopplade med bredare uppdrag på myndigheten och berör frågor om social hållbarhet samt utanförskap. Enheten har också uppdrag inom tillväxtfrämjande arbete, näringslivsutveckling, EU-samordning, grundläggande betaltjänster och regelförenkling samt uppdrag inom jämställdhetsintegrering, barnrätt, mänskliga rättigheter
I rollen som utvecklingsledare kommer du framförallt att stötta dina kollegor inom de uppdrag som myndigheten har inom integration. Det kan till exempel vara att handlägga, följa upp och redovisa ärenden som rör statsbidrag, samverka med kommunerna angående mottagandet, sammanställa underlag och ansvara för återrapporteringar av uppdrag. Utifrån verksamhetens behov kommer även andra arbetsuppgifter att ingå.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har:
- erfarenhet av att arbeta med frågor som rör flyktingmottagande och nyanländas etablering på nationell, regional eller kommunal nivå
- erfarenhet av att skriva rapporter och sammanställa underlag
- erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig verksamhet
- erfarenhet av samverkansarbete mellan flera aktörer inom integrationsområdet
- erfarenhet av att arrangera seminarier och konferenser
- erfarenhet av att jobba processorienterat
- god kommunikativ förmåga, både muntligen och skriftligen
- mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och pedagogiskt i tal och skrift
- förmåga att värdera information för att göra korrekta, avvägda och rättssäkra bedömningar och prioriteringar
- vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.
Som person är du:
Självständig i din prioritering av arbetsuppgifter och van att hantera flera ärenden parallellt. Du är lösningsinriktad, drivande, initiativrik och lyhörd, samtidigt som du är prestigelös och hjälpsam i ditt samarbete med andra. Då du framförallt kommer stötta kollegor och då det kommer ske många förändringar inom området behöver du vara flexibel och kunna byta arbetsuppgifter med kort varsel. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
- ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
- god kännedom om de lagar, regler och policy som styr verksamheten inom flyktingmottagandet, exempelvis boende, utbildning och arbetsmarknad
- erfarenhet av att arbeta med projekt och/eller hantera projektansökningar
- erfarenhet av arbete med civilsamhällets aktörer
Mer om oss och rollen
Anställningen är en särskild visstids anställning fram till 31 dec 2026. Anställningen är på heltid. Vi vill att du börjar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Antal tjänster: 2
Du kommer att tillhöra avdelningen för hållbar tillväxt och arbeta inom enheten för regional utveckling och inkludering, Du blir en del av ett team som arbetar nära varandra och där vi gemensamt tar ansvar för enhetens uppdrag.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Sista dag att ansöka är 6 mars 2026
Referensnummer: 112-7060-2026
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Pernilla Ek, 010-223 1396
Fackliga kontaktpersoner är Amanda Netscher för SACO, 010-2231740, amanda.netscher@lansstyrelsen.se
och Johan Nyqvist för ST, 010-2231506johan.m.nyqvist@lansstyrelsen.se
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en imponerande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.
