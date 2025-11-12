Utvecklingslärare inom fritidshem på Kristinebergskolan
Vill du vara med och forma morgondagens fritidshem? På Kristinebergskolan söker vi en utvecklingslärare inom fritidshemmets verksamhet som tillsammans med skolledningen leder och utvecklar det pedagogiska arbetet. Uppdraget innebär att du kompletterar lärandet i grundskolan och planerar, genomför och följer upp fritidsaktiviteter samt stödjer elevernas sociala utveckling. Du arbetar utifrån ett heldagsperspektiv där skola, rastverksamhet och fritids är lika viktiga för att eleverna ska utvecklas, vara trygga och klara kunskapskraven. Du är väl insatt i läroplanen för fritidshem, förskoleklass och grundskola.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Kristinebergskolan är en F-6 skola med ca 430 elever belägen centralt i Borås. Vi har en treparallellig skolverksamhet som även innefattar 4 fritidshemsavdelningar. Vi arbetar i arbetslag och eftersträvar ett tätt samarbete mellan årskurser och avdelningar. Vi har erfaren personal som tillsammans med eleverna skapar en bra miljö för lärande genom ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma trivselregler. Våra elever har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och närliggande idrottsplats som främjar fysisk aktivitet och kreativ utomhusvistelse. Skolans värdeord trygghet, kunskap och ansvar genomsyrar hela verksamhetsdagen.
Som utvecklingslärare kommer du ha ett riktat uppdrag som innebär att du tillsammans med skolledningen leder skolans utvecklingsarbete inom fritidshemsverksamheten.
Du visar engagemang och ett gediget intresse för att arbeta i fritidshemsverksamheten och driver kollegial samverkan kring utvecklingsprocesser inom uppdraget för fritidshemmets verksamhet.
Du kommer tillsammans med ledningen för skolan, analysera, genomföra och följa upp arbetet med kvalitetsutveckling kopplat till fritidshemsverksamheten. Samarbete med skolans övriga utvecklingsgrupper är en del av uppdraget. Genom samverkan skola och fritidshemsverksamhet skapas förutsättningar för elevers lärande.
Du bidrar till att erfarenheter sprids inom skolan och mellan skolor samt att forskning och vetenskapliga teorier delas till kollegor i ett kollegialt professionellt lärande.
Du intar ett lärande perspektiv och skapar goda relationer till alla elever och kollegor där positiva förväntningar är en naturlig del.
Som utvecklingslärare förväntas du entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket.
Utöver det riktade uppdraget som utvecklingslärare kommer du och dina kollegor ansvara för verksamheten i skolans fritidshem där ni erbjuder en meningsfull fritidsverksamhet som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare
För tjänsten som utvecklingslärare krävs det att du kan uppvisa legitimation för lärare med inriktning fritidshem alternativt fritidspedagog. Du måste även visa på fyra års väl vitsordat arbete som legitimerad lärare inom fritidshem.
Erfarenhet av att leda arbete i fritidshemmet eller liknande verksamhet är meriterande.
Då arbetet omfattar systematiskt kvalitetsarbete i form av planering, utvärdering och uppföljning ser vi att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Du som person har en god samarbetsförmåga, är stabil, flexibel och engagerad. Du är initiativtagande och arbetar med en god struktur. Du är nyfiken på elevers röst och perspektiv.
Enligt avtal.
