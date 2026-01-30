Utvecklingslärare inom fritidshem inr idrott och hälsa på Bodaskolan F-6
2026-01-30
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och att alla ska känna sig trygga, uppskattade och delaktiga.
Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket. På Bodaskolan arbetar vi för att knyta täta kontakter med vårdnadshavare.
Utvecklingslärare inom fritidshem inr idrott och hälsa på Bodaskolan F-6

Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingslärare kommer du ha ett riktat uppdrag som innebär att du tillsammans med skolledningen leder skolans utvecklingsarbete inom fritidshemsverksamhet. I tjänsten ingår viss undervisning i idrott och hälsa. Idrottslektionerna kommer du planera ihop med övriga idrottslärare.
Du har övergripande ansvar över att planera och utveckla det pedagogiska arbetet i fritidshemmet och skapa en
stimulerande pedagogisk fritidsverksamhet utifrån LGR 22.
Du är drivande i utvecklingsprocesser och förändringsarbete i fritidsverksamheten. Du bidrar till att erfarenheter sprids inom skolan samt att forskning och vetenskapliga teorier delas till kollegor i ett kollegialt professionellt lärande.
Du kommer tillsammans med ledningen för skolan, analysera, genomföra och följa upp arbetet med kvalitetsutveckling kopplat till fritidshemsverksamheten.
Som utvecklingslärare förväntas du entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket.
Utöver det riktade uppdraget som utvecklingslärare kommer du att tillsammans med dina kollegor planera och bedriva en meningsfull, innehållsrik och varierad fritidsverksamhet för barn i åldrarna 6-12 år. Arbetet innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med kollegor, arbetslaget och enheten. Du arbetar dagligen för att skapa trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever.
För tjänsten som utvecklingslärare krävs det att du kan uppvisa legitimation för lärare med inriktning fritidshem alternativt fritidspedagog. Du måste även visa på fyra års väl vitsordat arbete som legitimerad lärare inom fritidshem. Så ansöker du
