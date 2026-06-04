Utvecklingskemist - Med Expertkompetens Inom Pfas Till Als Danderyd
Als Scandinavia Aktiebolag / Kemistjobb / Danderyd Visa alla kemistjobb i Danderyd
2026-06-04
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ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 420 anställda inom ALS med laboratorier i Sverige; Luleå, Stockholm, Landskrona, Danmark; Humlebæk, Odense samt i Oslo och Helsingfors.
I Stockholm (Danderyd) har vi ett laboratorium med fokus på analyser med korta svarstider. Det gäller framförallt organiska föreningar, metaller och fysikaliska kemiska parametrar i jord och vatten.
Läs mer på www.alsglobal.se
Vi förstärker vårt nordiska utvecklingsteam
Är du en erfaren kemist med djup kompetens inom PFAS och ett starkt driv att utveckla analysverksamhet i en nordisk miljö?
Vi söker nu en specialist inom PFAS-analyser till en nyckelroll med ansvar för metodutveckling, kvalitetssäkring och teknisk utveckling inom PFAS-området.
Detta är en strategiskt viktig roll för vår fortsatta satsning inom PFAS, där du får möjlighet att kombinera specialistkunskap och utvecklingsarbete i en verksamhet med höga kvalitetskrav, avancerad laboratoriemiljö och starkt kundfokus.
Om tjänsten
Som Utvecklingskemist inom PFAS blir du en teknisk nyckelperson i vårt regionala utvecklingsteam. Rollen innebär ett nära samarbete med laboratorier i Norden och ett viktigt ansvar för att utveckla och stärka vår PFAS-verksamhet. Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med praktiskt laborativt arbete, inklusive instrumenthandhavande, felsökning och kvalitetssäkring.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka metodval, teknisk inriktning och arbetssätt inom PFAS-området.
Du kommer bland annat att ansvara för att:
utveckla, optimera och implementera robusta PFAS‐metoder med fokus på avancerade tillämpningar inom LC‐MS/MS
effektivisera analysflöden och produktionsprocesser genom automatisering och förbättrade kontrollsystem
driva tekniska förbättringsprojekt mellan laboratorier i Norden och säkerställa harmoniserade arbetssätt
identifiera och implementera global best practice inom PFAS
Du kommer främst att leda metodutveckling, validering och verifiering av metod för analys av PFAS med tekniken LC-MS/MS vid vårt laboratorium i Danderyd. I rollen ingår även att ta fram instruktioner, utbilda kollegor och bidra till kompetensutveckling inom verksamheten.
Vidare kommer du att ge stöd till de lokala PFAS ansvariga och övrig personal inom PFAS analyser samt viss teknisk rådgivning och konsultation till kunder, både internt och externt.
Vi är ett ackrediterat laboratorium enligt ISO 17025 och erbjuder våra kunder korta leveranstider. Det innebär att arbetet behöver utföras effektivt, strukturerat och med hög kvalitet.
Rollen innebär även ansvar för att arbeta enligt gällande HSE-, säkerhets- och miljökrav samt att bidra till ett säkert och hållbart laboratoriearbete. Publiceringsdatum2026-06-04Dina egenskaper
Vi söker dig som har akademisk utbildning, motsvarande magisternivå, inom analytisk kemi, med flera års erfarenhet av PFAS analyser.
Du har:
dokumenterad erfarenhet av PFAS‐analys med LC‐MS/MS
vana av metodvalidering enligt ISO 17025
erfarenhet av tekniska förbättringar och processeffektivisering samt projektledning
stark analytisk förmåga och problemlösningskompetens
För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten, samt ha förmåga att självständigt driva metodutvecklingsarbete från idé till implementering. Rollen innebär även resor inom Norden, vilket kräver att du trivs i en regional och samverkande miljö.
Det är viktigt att du behärskar svenska och engelska väl i både skrift och tal samt har erfarenhet av rådgivning.
Arbetstid
Arbetstiden är 37,5 timmar per vecka och förlagd dagtid (måndag - fredag)
ALS erbjuder
Vi erbjuder en god gemenskap i en spännande miljö med avancerad teknik och kompetens. Vi erbjuder även möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas. Vi erbjuder även förmåner som friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvårdstimme under arbetstid.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning.
Intresserad?
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 30 juni
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är avslutad.
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta
Niina Veuro Laboratoriechef Danderyd, niina.veuro@alsglobal.com
Facklig representant,
Unionen: Christine Eriksson, christine.eriksson@alsglobal.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ALS Scandinavia Aktiebolag
(org.nr 556571-8318), https://www.alsglobal.se
Rinkebyvägen 19 C (visa karta
)
182 36 DANDERYD Arbetsplats
Als Scandinavia AB Jobbnummer
9947480