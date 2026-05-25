Utvecklingsinriktad specialistläkare i allmänmedicin till Cityhälsan Söder
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping
2026-05-25
Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning med möjlighet att arbeta hel- eller deltid.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen ligger lättillgängligt i stadsdelen Hageby med goda förbindelser till resten av Norrköping och har idag cirka 15 000 listade patienter. Vi har välfungerande, välutrustade och trivsamma lokaler, samt ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet. Vi är stolta över att ha en områdesprofil som präglas av mångfald där vi möter patienter i alla åldrar med många olika behov av vård.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, äldrevårdsmottagning, barnhälsovård, samtalsmottagning, dietistkompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för några äldreboenden samt hemsjukvård i listningsområde. Vi är cirka 65 medarbetare som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Här arbetar vi tillsammans med samarbete och respekt för varandras kompetens, vårt mål är ett arbetsklimat där alla ska ha omväxlande arbetsuppgifter och kunna utvecklas i sin yrkesroll.Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
Vi är i en fas av utveckling och behöver fler kollegor för att möta patienters behov och målmedvetet styra mot förbättrade och effektivare arbetssätt. Vi har specialister, ST-läkare på olika nivå samt flera underläkare. Vi har också våra passionerade seniora medarbetare som gärna jobbar och delar med sig av sin kompetens.
Handledning av studenter och utbildningsläkare är en viktig del av arbetet, likaså engagemang i vårdcentralens utvecklings- och kvalitetsarbete. Vårdcentralens läkare deltar även i primär- och bakjoursuppdrag för den östra länsdelen under jourtid.
Vi erbjuder dig stor delaktighet och inflytande på schemaläggning där omfattningen och fördelningen av arbetsuppgifter kan utformas utifrån ditt individuella intresse och behov. För oss är det självklart med den nya tidens möjligheter att arbeta digitalt och på distans även för medarbetare på vårdcentral.
Om dig
Du är specialistläkare i allmänmedicin och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i primärvård. Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan) samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Körkort B är krav.
Du är trygg i din professionella roll, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Vi vill att du blir en del av vår kultur där vi hjälper varandra och ställer frågor för att lösa problem tillsammans. Du bidrar till ett gott arbetsklimat med ett positivt förhållningssätt. Du har god kommunikations-förmåga gentemot patienter, kollegor och andra verksamheter. Du är bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi värdesätter att du har ett engagemang för verksamhetsutveckling och att du har social kompetens och kan möta olika människor utifrån deras behov. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
601 82 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralen Cityhälsan Söder Kontakt
Verksamhetschef
Monika Haakenstad Wilhelmsson 010-1044397
9927361