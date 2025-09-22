Utvecklingsinriktad registrator till omsorgsförvaltningen
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2025-09-22
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen i Falun
Vill du arbeta i en administrativ roll som både är förvaltande och utvecklande? Vill du samtidigt bli en del av ett team av specialistfunktioner där vi, trots olikheter i uppdrag har ett nära samarbete med varandra? Då kan tjänsten som registrator vara något för dig!
Ditt huvuduppdrag är att vara registrator samtidigt som du har en viktig roll i utvecklingsarbetet när det gäller att skapa, implementera och upprätthålla effektiva rutiner för dokumenthantering och arkivsystem.
Som registrator kommer du att ingå i omsorgsförvaltningens kvalitetsenhet, en helt ny enhet. Kvalitetsenhetens uppdrag är att bidra till att god kvalitet upprätthålls inom omsorgsnämndens verksamhetsområden. Enheten ansvarar för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete där rutiner och instruktioner återfinns. Enheten ansvarar också för strategisk kontinuitetsplanering för att säkerställa att verksamheterna fungerar i kris, kvalitets- och avtalsuppföljning av intern och extern verksamhet samt att säkerställa patientsäkerheten. På enheten arbetar för närvarande nämndsekreterare, MAS, MAR, dietist, koordinator, verksamhetsutvecklare samt enhetschef.
Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga upp en helt ny verksamhet, där vi välkomnar dina tankar och idéer om hur vi kan forma verksamheten på bästa sätt!Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som registrator hos oss får du möjlighet att utveckla, modernisera och säkra informationshanteringen i en samhällsviktig verksamhet. Du kommer ansvara för att inkomna handlingar hanteras effektivt, ansvara för arkivet och säkerställa att arkivering sker korrekt samt att dokumentflödet hanteras i enlighet med regler och riktlinjer. I rollen ingår även att utveckla rutiner och stödja verksamheten i implementeringsarbetet av rutinerna liksom säkerställa att dessa efterlevs.
Du kommer till exempel att arbeta med:
• Ta emot, sortera, distribuera och registrera inkommande handlingar
• Arkivera handlingar på ett strukturerat sätt
• Utbilda och coacha kollegor i korrekt hantering av handlingar och dokument
• Skapa, implementera och upprätthålla effektiva rutiner för dokumenthantering och arkivsystem
• Vid behov assistera med administrativa uppgifter såsom datainmatning och rapportgenerering
• Ta fram information och statistik om pågående och avslutade ärenden
Utöver arbetet i den egna förvaltningen kommer du även att vara involverad i övergripande strukturer för hela kommunen gällande dokumenthantering och arkivsystem.
Du kommer att arbeta nära nämndsekreterare där ni kommer att täcka upp för varandra vid exempelvis ledighet eller annan frånvaro. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, exempelvis med inriktning mot statsvetenskap eller samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
• God vana av att arbeta i digitala ärendehanteringssystem
• God kunskap om lagstiftning och förordningar som reglerar hantering av allmänna handlingar och om lagstiftning kring offentlighet och sekretess
• Datavana med goda kunskaper i Officepaketet
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker en engagerad registrator som drivs av struktur, utveckling och att ge god service. Du trivs i en roll där du får möjlighet att dela med dig av dina kunskaper, vägleda och coacha andra på ett inlyssnande och prestigelöst sätt. Du är trygg, stabil och har förmåga att vara flexibel och ställa om när förutsättningarna ändras. Då arbetsbelastningen ibland kan vara hög är det viktigt att du behåller lugnet även i stressiga situationer. Vidare är det viktigt att du är en initiativtagande person som både initierar och styr upp olika förändrings- och utvecklingsinsatser samtidigt som du har förmåga att engagera och få med dig andra. Avslutningsvis ser vi att du är en relationsorienterad person som tycker om att samarbeta och arbeta gemensamt mot uppsatta mål.
Meriterande kvalifikationer
• Annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, exempelvis med inriktning mot arkiv-/informationsvetenskap
• Erfarenhet av att arbeta i en liknande roll i offentlig sektor, exempelvis som registrator, nämndsekreterare eller annan form av handläggning
• God förmåga att tolka och tillämpa lagar och regler som är relevanta för registratorsrollen, exempelvis arkivlagen och kommunallagen
• B-Körkort
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Forsström maria.forsstrom@falun.se 023-822 50 Jobbnummer
9519921