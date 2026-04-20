Utvecklingsinriktad enhetschef för lokalförvaltningen
Vill du leda och utveckla framtidens arbetsmiljö i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad chef, med erfarenhet av att utveckla lokallösningar och arbetsplatskoncept till vår nya enhet för lokalförvaltning och intern service.
Vi söker en enhetschef till enheten för lokalförvaltning och intern service. Enheten ansvarar för att samordna och utveckla myndighetens lokaler och internservice.
Enheten är en del av avdelningen Myndighetsstöd, som ansvarar för stöd och service till myndigheten. Avdelningen jobbar med såväl strategisk som operativ utveckling, samordning och drift. Avdelningen består till hösten av sex enheter inom ekonomi, upphandling, informationsförvaltning, lokalförvaltning, intern service, säkerhet och it.
Som enhetschef för lokalförvaltningen ansvarar du för att leda, utveckla och samordna myndighetens arbete inom lokalförsörjning och intern service. Du har ansvar för en enhet om cirka 10 medarbetare med bred kompetens inom intern- och lokalservice, kontorskoordinering och strategiska lokalfrågor.
Rollen omfattar både operativt och strategiskt arbete med fokus på att säkerställa ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara lokallösningar. Under de kommande åren ligger särskilt fokus på utvecklings- och förändringsarbete kopplat till utgående hyreskontrakt, nya lokalbehov och modernisering av arbetsplatser.
Du ansvarar för myndighetens lokalförsörjning och säkerställer att kontorslokaler och tillhörande service utformas effektivt och verksamhetsanpassat. Du driver och leder ombyggnads-, anpassnings-, utvecklings- och avvecklingsprojekt.
I uppdraget ingår även ett delegerat arbetsmiljöansvar för den fysiska arbetsmiljön i kontor och gemensamma utrymmen, inklusive brand och första hjälpen. Du arbetar strategiskt med att utveckla framtida lokallösningar och arbetsplatskoncept. Du initierar och driver också utvecklings- och förändringsarbete inom lokalförsörjning i takt med verksamhetens behov.
Som enhetschef hos oss har du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Dina medarbetare är placerade i Katrineholm, Göteborg och Solna och du förväntas kunna utöva ett nära ledarskap även när du och dina medarbetar arbetar på olika orter. Du bidrar till ledningsarbetet genom att vara en aktiv part i avdelningens ledningsgrupp, för att säkerställa ett helhetsperspektiv, både inom enheten, inom avdelningen och inom myndigheten.
Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet präglas av att vi arbetar med mycket aktuella samhällsfrågor med hög utvecklingstakt, såväl i Sverige som i internationella sammanhang. Du leder kunniga och självgående medarbetare och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef och ledare är du ett stöd och ett bollplank för medarbetarna samt möjliggör utveckling och lärande genom att ge mandat och handlingsutrymme.
Vi söker dig som har
relevant högskoleutbildning inom t ex juridik, teknik eller liknande
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som chef med personal-, budget- och verksamhetsansvar inom statlig förvaltning
flerårig erfarenhet av lokalförsörjning, fastighetsfrågor eller liknande område
erfarenhet av projektledning, gärna inom ombyggnation eller lokalanpassning
mycket goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbetsmiljödelegering där du haft det yttersta ansvaret för att undersöka den fysiska arbetsmiljön på kontor och allmänna utrymmen
god kunskap om hyresavtal och hyresförhandlingar.Publiceringsdatum2026-04-20Dina personliga egenskaper
För att fungera bra i rollen som enhetschef behöver du
ha förmåga att leda och motivera för att effektivt nå uppsatta mål
vara trygg, stabil och ha självinsikt
ha ett helhetsperspektiv och strategisk förmåga
vara initiativtagande och ha mod att agera när det behövs
ha empatisk förmåga
ha hög grad av integritet.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt myndighetens värdegrund
och den statliga förvaltningskulturen.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett samhällsviktigt uppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Resor i tjänsten förekommer. Placeringsort är Solna.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? kontakta avdelningschef Ronnie Nilsson, 08-799 41 57. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR, Annika Kjerrman, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Johan Persson, Saco-S, 08-799 40 27, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 7 maj 2026.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 400 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet på stralsakerhetsmyndigheten.se
