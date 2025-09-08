Utvecklingsinriktad controller till ekonomiavdelningen på trafikkontoret
2025-09-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Ekonomiavdelningen består av en ekonomienhet och en upphandlingsenhet.
Avdelningen leds av ekonomichefen och omfattar totalt cirka 30 medarbetare. Vi ansvarar för ekonomistyrning, upphandling samt samordning av budget, redovisning och uppföljning för hela Trafikkontoret.
Avdelningen förvaltar även projekt-, anläggnings- och budgetmodulerna i ekonomisystemet Agresso samt budget- och uppföljningsverktyget Hypergene. Vi arbetar aktivt med att utveckla arbetssätt, processer och digitala lösningar för att stödja verksamheten på bästa sätt.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Arbetsplatsen är centralt belägen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken. Vi har flexibel arbetstid samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehovet finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter, se våra övriga Förmåner. Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholmsstad.
Din roll
Tjänsten innebär ett nära samarbete med verksamhetsansvariga chefer inom något eller några av områdena som stadsmiljö, trafikplanering, infrastruktur och tillstånd. Du är ett strategiskt och operativt stöd i ekonomiarbetet och bidrar till god styrning, analys och uppföljning.
• Ta fram underlag till verksamhetsbudget och uppföljning
• Analysera utfall och trender - med fokus på att ligga steget före
• Stötta chefer i ekonomiska bedömningar och beslut
• Vidareutveckla rapport- och analysunderlag i Agresso och Hypergene
• Bidra till förbättringsarbete och utveckling av ekonomiprocesser
• Arbeta både med drift- och investeringsfrågor
• Utföra vissa redovisningsuppgifter
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi eller annan relevant utbildning
• Flerårig erfarenhet som controller
• Mycket goda kunskaper i Excel (inkl. avancerade funktioner)
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har
• Erfarenhet från bygg eller infrastrukturbranschen
• Erfarenhet av förändringsarbete eller processutveckling
Personliga egenskaper vi värderar
Vi söker dig som är:
• Utvecklingsinriktad och intresserad av digitalisering
• Strukturerad, lösningsorienterad och analytisk
• Samarbetsvillig, lyhörd och kommunikativ
• Strategisk men också operativ i det dagliga arbetet
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Stockholms stad, Trafikkontoret, Ekonomi, Drift och redovisning
May Molin may.molin@poolia.se +46720727081
