Utvecklingsinriktad arkivarie till stadsarkivet Sundbybergs stad
Sundbybergs kommun / Marknadsföringsjobb / Sundbyberg Visa alla marknadsföringsjobb i Sundbyberg
2026-01-02
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Du vill utveckla. Och bevara. Precis som vi.
Kommunstyrelsens förvaltning, sektorn för ledning och samordning söker en erfaren, driven och utvecklingsorienterad arkivarie som vill vara med och utveckla Sundbybergs stads arkiv- och informationsförvaltning.
Tjänsten är placerad på stadskansliet som bland annat stödjer kommunstyrelsen (arkivmyndigheten) inom arkiv- och informationsförvaltning.
Som arkivarie på stadskansliet arbetar du strategiskt och operativt tillsammans med stadsarkivarie, verksamhetsarkivarie, registratorer och kompetenser inom informationssäkerhet, dataskydd och it-utveckling.
I staden finns ett informationsförvaltningsråd som arbetar proaktivt och planerar för en god informationsförvaltning. Rådet, som leds av stadsarkivarien, ska möjliggöra att arkivmyndigheten får tillgång till all specialistkompetens den behöver för att planera för en långsiktig förvaltning av stadens information ur rättsliga-, tekniska-, informationssäkerhetsperspektiv och på så sätt kunna garantera medborgares insynsrätt för all framtid.
Dina arbetsuppgifter omfattar översyn och förslag på uppdateringar av styrande dokument inom arkiv- och informationsförvaltning, bevarande- och gallringsutredningar, arkivbeskrivningar och hanteringsanvisningar med mera.
Du arbetar med både digital och analog information och du deltar i olika utvecklingsprojekt. Systemförvaltning och förvaltning av stadens e-arkiv ingår i uppdraget liksom sedvanliga uppgifter så som utlämnande av handling, sekretessprövningar, att ta emot, ordna och förteckna arkiv.
Ett viktigt fokus är proaktivt arbete genom utbildning och rådgivning och du arbetar också med tillsyn (mognadsmätningar) för att stödja verksamheterna i deras utveckling inom arkiv- och informationsförvaltning.
Nu aktuella system som du kommer att arbeta i är främst Public 360, C-Archive och Visual Arkiv.
Vi vill att du har en examen inom relevant ämnesområde motsvarande minst 3-årig högskoleutbildning, med minst 40 p/60 hp arkivvetenskap och några års erfarenhet av arbete som arkivarie, helst i kommun.
Vi vill också att du har erfarenhet av att arbeta proaktivt för att stödja verksamheter, ledning och medarbetare att ha god struktur på myndighetens information.
Goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr arkivarbetet inom offentlig förvaltning och goda kunskaper om analog och digital arkiv- och informationsförvaltning är ett krav.
Som person är du noggrann och ansvarstagande med en hög förmåga att självständigt planera och driva ett effektivt arbete som tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov.
Du har kompetens och mod att självständigt fatta beslut utifrån gällande lagar och regler. Du är analytisk och har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift på svenska.
Du trivs med en kombination av dagliga operativa uppgifter tillsammans med mer fördjupat utvecklingsarbete och kan hantera flera parallellt pågående processer.
Du trivs också med att bidra till ordning och reda och har förståelse för utmaningarna med att i kommun arbeta i gränslandet mellan analog och digital information.
Att samarbeta, ge god service, bidra till ett gott arbetsklimat och utveckla positiva relationer är självklart för dig.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Ansök senast den 25 januari 2026. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Intervjuer och urval sker löpande och vi kan komma att kalla till intervjuer innan ansökningsperioden går ut.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för tillsvidareanställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Fördjupad bakgrundskontroll kommer att genomföras som ett led i säkerhetsprövningen.
Välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Avdelningschef
Ulrika Gunnarsson ulrika.gunnarsson@sundbyberg.se 08-706 80 86 Jobbnummer
9667886