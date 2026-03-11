Utvecklingsinriktad 1:e socialsekreterare till Barn och Familj
2026-03-11
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Publiceringsdatum2026-03-11
Individ- och familjeomsorgen, IFO, består av fyra enheter.
En av dem är Barn och familj. På vår enhet är vi 20 medarbetare. En enhetschef, tre 1:e socialsekreterare, 13 socialsekreterare med inriktning utredning/uppföljning inkl. placerade barn, två familjehemssekreterare och två familjerättssekreterare.
Vi på Barn och Familj har under många år aktivt arbetat för att förbättra vår verksamhet och möta de behov som barnen och de familjer vi möter har. Vi har en hög ambition och vill utveckla vår verksamhet. Vi tror att möjligheten att nå en positiv förändring ökar om stödet utformas utifrån barnets behov och upplevelser och sker i nära samverkan med både barnet/ungdomen och dess föräldrar/omsorgsgivare.
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att möjliggöra för barn/ungdomar att få sina behov tillgodosedda och kunna bo kvar i sitt sammanhang och i sin familj. Vi har ett tätt samarbete med vår Stödenhet. Vi samverkar genomgående med övriga enheter utifrån tanken om att familjen är en helhet med en ibland komplex problematik, vårt mål är att erbjuda ett samordnat stöd och därigenom frigöra familjens och nätverkets egna resurser.
Vi är en välfungerande arbetsgrupp som arbetar intensivt med att öka barns delaktighet i våra processer. Vår tanke är att ju bättre vi blir på att utgå ifrån barnets upplevelser och situation ju bättre blir vårt arbete med bedömning, insatser och stöd. Vårt mål är att synliggöra och höra det individuella barnet i alla våra processer. I allt vi gör ska barnet få störst utrymme. Vi arbetar med att tydliggöra våra processer med stöd av Lean.
Vi har ett generöst flextidsavtal där vi inom gruppen samordnar oss så att vi är rätt bemannad under våra öppettider. Vi har möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan.
Vi arbetar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö bland annat genom att nogsamt följa arbetsbelastningen men även genom att fokusera på friskfaktorer. Vi ser arbetsmiljön som viktig, inte bara utifrån den enskilde medarbetaren men även utifrån att vi har en tanke om att en god arbetsmiljö ger oss större möjligheter att utföra socialt arbete med god kvalité. Vi har en ergonomiskt hållbar arbetsplats och får 2000 kr i friskvårdsbidrag per år.Dina arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare ansvarar du för det nära och vardagliga stödet till socialsekreterarna, i dagsläget 6 personer där fyra socialsekreterare arbetar med barn och unga och två arbetar med familjehem. Du fungerar som närmsta arbetsledare där du leder och fördelar arbetet. Du finns med vid särskilt svåra möten och situationer. Du metodstödjer och tillför kunskap. Du fattar beslut utifrån delegationsordningen. Föredrar ärenden i socialnämndens arbetsutskott och i domstolen.
Du har ett tätt samarbete med vår andra 1:e socialsekreterare. Där ni gör ärendetyngdsmätningar, fördelar ärenden samt ansvarar för regelbundna tematräffar och kunskapsutvecklingstillfällen.
Gemensamt ansvarar enhetschef och 1:e socialsekreterare för metodutveckling och skapande/reviderande av rutiner utifrån arbetsgruppens och verksamhetens behov.
Du ingår även i en arbetsgrupp med IFOs övriga 1: e socialsekreterare för att stärka samverkan över enhetsgränserna med brukaren i fokus. Ni samverkar även kring våld i nära relation och ansvarar för att utveckla arbete för att frigöra den enskildes och nätverkets egna resurser.
Din främsta arbetsuppgift är att finnas som ett stöd för de socialsekreterare som ingår i ditt team.Kvalifikationer
Socionomexamen eller likvärdig utbildning. Erfarenhet krävs.
Vid anställning förväntas du lämna in, ett för arbetsgivaren godtagbart utdrag ur belastningsregistret, vilket du kan rekvirera från polismyndighetens hemsida. Du förväntas också lämna in examensbevis.
