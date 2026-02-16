Utvecklingsingsingenjör med inriktning mot systemprovning
2026-02-16
Vår verksamhet är i ett expansivt skede, vi söker med anledning av det en erfaren ingenjör som primärt skall jobba med systemprovning hos oss på verifieringssektionen inom Ground Combats utvecklingsenhet.
De produkter vi primärt arbetar med är Saab's 84mm familjer, NLAW samt kommande autonoma vapensystem, bla drönare/UAV.
Din framtida utmaning
Primära arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
genomförande av verifiering, delsystemutprovning och systemutprovning.
genomförande av utvecklingsprovning, t.ex skjutprovning och miljöprovning.
provledning.
Arbetet genomförs till del utomhus.
Dessutom kan också följande arbetsuppgifter ingå:
Möjlighet till delprojekt-/projektledning inom vårt område.
Systemarbete - verifiering.
Metodikarbete verifiering och test.
Vi ser gärna att någon av dessa områden passar in i din profil:
Du är en erfaren och praktisk lagd ingenjör, gärna med kunskaper inom några av dessa områden: mekanik, elektronik, mätteknik eller utvecklingsprovning.
Civilingenjör, högskoleingenjör eller gymnasieingenjör med erfarenhet värderas lika!
För att lyckas i tjänsten måste du:
Vara van att ta egna initiativ.
Vara bekväm med att ha en ledande/drivande roll.
Vara utåtriktad och kan uttrycka dig verbalt och skriftligt på både svenska och engelska.
Ha en god analytisk förmåga.
Kunna arbeta strukturerat och vara noggrann.
Tycka om att jobba med omväxlande arbetsuppgifter såväl enskilt som i grupp.
Har du erfarenhet av provledning och/eller projektledning är det meriterande.
Arbetet kan medföra resor både nationellt och internationellt.Din arbetsplats och ditt kontor är placerat i Karlskoga.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett heltidsjobb.
