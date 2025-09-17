Utvecklingsingenjör / Specialist brand - Eskilstuna eller annan ort
2025-09-17
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en brandspecialist. Är du utbildad brandingenjör och har erfarenhet av att arbeta med brandskyddsfrågor gärna inom bygg- och fastighetsbranschen? Läs då gärna vidare och välkommen med din ansökan om det låter intressant!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet, som är i stark tillväxt. Ett av våra huvuduppdrag är att utveckla den fortifikatoriska kompetensen för totalförsvaret. Enheten Teknik och Utveckling av Fortifikation och Fastigheter (TUFF) ansvarar för fortifikatoriskt skydd och består av fyra grupper; Program, Teknisk försörjning, Produktutveckling samt Anläggning och fastighet med totalt cirka 60 medarbetare i olika specialistroller.
Nu utökar vi och söker en specialist brand som kommer ingå i gruppen Teknisk försörjning. Vi har kompetens inom VVS, brand, el och elmiljö och är totalt cirka tio medarbetare. I den här befattningen är huvuduppdraget att ta fram styrande och vägledande dokument samt handböcker inom området brandskydd. Dessutom kommer du arbeta med följande:
• Bevaka och implementera nya lagkrav, förordningar och standarder samt utföra omvärldsbevakning inom området.
• Ingå i expertgrupp med andra berörda myndigheter inom brandskyddsområdet och verka på en övergripande och strategisk nivå.
• Ge stöd och råd samt delta i olika utvecklingsforum inom hela totalförsvarets verksamhetsområde avseende brand och utrymning.
• Medverka i arbetet med ständiga förbättringar i myndighetens ledningssystem.
• Hålla i utbildning inom brandskyddsområdet.
• Tjänsten innebär arbete med säkerhetsklassade projekt och anläggningar vilket ställer krav på säkerhetsklassning.
Rollen innebär att ge stöd, rådgivning och kravställning både inom avdelningen, till andra avdelningar samt externt till konsulter och entreprenörer. Din kunskap inom området brand behövs från tidiga skeden, systemhandlingar till projektering samt under pågående byggprojekt. Arbetet kommer till största del genomföras i team tillsammans med berörda projektledare och verkets övriga specialister. Tjänsten innebär resor inom Sverige.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har brandingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning brand och riskteknik eller motsvarande utbildning som vi bedömer lämplig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med brandskyddsfrågor på olika nivåer, exempelvis erfarenhet av kommunal räddningstjänst, som brandkonsult och/eller brandskyddsarbete. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska, god administrativ förmåga samt vana att använda administrativa IT-system. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tillämpning av svenska lagar och regler samt tillhörande normer och standarder inom brand- och riskområdet. Det är också meriterande med erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, från kommunal eller statlig verksamhet samt från tidigare arbete i en försvarsmyndighet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och lösningsorienterad. Du är också strukturerad och noggrann samt planerar väl och slutför ditt arbete. Vi söker dig som brinner för brandfrågor och håller dig à jour inom din profession samt delar med dig av din kunskap. Arbetsklimatet hos oss är självständigt och innebär ett stort mått av ansvarstagande samt blir det viktigt att ha stor förståelse för att arbeta i en miljö med hög sekretess.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 oktober 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Jan Letzner, 010-44 45 765 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
