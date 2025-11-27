Utvecklingsingenjör som driver mekanikutveckling i komplexa energisystem
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-11-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Industrin elektrifieras i rekordfart - och Zander & Ingeström är mitt i den utvecklingen. Deras högspända elpannor och tryckkärl är stora, tekniskt avancerade system som används globalt i krävande industriella miljöer. Marknaden växer och verksamheten går in i en ny fas: från skräddarsydda lösningar till skalbara produkter och strukturer. Därför är det nu rätt läge att kliva in om du vill arbeta med verklig teknik - stora effekter, höga tryck, avancerad material- och mekanikkonstruktion - och samtidigt få en nyckelroll i att bygga upp nästa generations produkter.
OM TJÄNSTEN:
Som utvecklingsingenjör hos Zander & Ingeström är du med och utveckla tunga, avancerade system i en bransch som accelererar. Det här är en produktnära roll där du tar ett helhetsgrepp i utvecklingsarbetet och driver egna projekt från idé till test, verifiering och implementerad lösning i fält. Eftersom du är först in i rollen får du en central funktion i utvecklingen av R&D-funktionen på bolaget.
I rollen får du:
Jobba med hela produktkedjan - från skiss till verklig panna. Hos Zander & Ingeström konstruerar du inte bara "din del" - du bygger helheten.
Du får vara med och bygga upp en R&D-funktion i en fas av kraftig expansion. Du får påverka hur bolaget ska jobba i framtiden.
ARBETSUPPGIFTER:Driva utvecklingsarbetet självständigt. Det finns inte stora team eller stödfunktioner. Du är den som tar initiativ, driver frågor, prioriterar i bruttolistan och ser till att saker blir gjorda.
Arbeta med mekanisk hårdvarukonstruktion i CAD. Rita, modellera och utveckla komponenter, svetsade konstruktioner, tryckbärande delar och lösningar i plåt, kolstål och rostfritt.
Utvärdera, testa och verifiera dina egna konstruktioner. Allt från komponenttester till validering inför större produktreleaser. Ibland på befintliga pannor, ibland på komponentnivå.
Sjösätta specialanpassningar och produktförbättringar.
Samarbeta brett i organisationen. Du rör dig mellan konstruktion, sälj, inköp och produktion. Ibland följer du kanske med produkten till kund och säkerställer att allt fungerar i verkligheten.
Det här är en roll för dig som gillar teknik på riktigt, vill vara i ett mindre, smart team och tycker om att både rita, bygga, testa och förbättra.
VI SÖKER DIG SOM:Har en teknisk ingenjörsbakgrund, gärna maskintekniskt.
Har arbetat flera år med mekanikkonstruktion, produktutveckling eller inom annat angränsande område.
Har arbetat från A till Ö med produktutveckling, inklusive test, verifiering och praktisk validering
Har verklig teknisk förståelse. Som exempel; du har skruvat, byggt, testat, löst problem - kanske meckar du bilar eller har egna hobbyprojekt i garaget.
Vi söker en ingenjör som trivs bäst när du får arbeta med detaljer och helikopterperspektivet i kombination. Du ser till helheten och kliver in där det behövs, hela tiden med siktet inställt på slutresultatet. Du är trygg i ditt tekniska omdöme och har förmågan att självständigt driva på projekt framåt.
Det är meriterande om du har kunskap om tryckkärl och PED-direktiv samt erfarenhet av svetsade konstruktioner, projektledning och/eller processindustri.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du kommer bli direkt anställd av Zander & Ingeström.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Täby
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9619143