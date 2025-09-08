Utvecklingsingenjör med fokus inom elektronik och mjukvara
Teltek i Örebro AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2025-09-08
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teltek i Örebro AB i Örebro
Utvecklingsingenjör med fokus inom elektronik och mjukvara
Vi söker nu en erfaren utvecklingsingenjör som vill vara med och driva vår produktutveckling framåt. Hos oss får du en central roll där elektronik, mjukvara och hårdvara möts - från idé till färdig produkt.
Om rollen
Du kommer att leda och bidra i utvecklingsprojekt med fokus på elektronikdesign och hårdvarunära mjukvara, främst i C/C++, men även en del i Pascal. Rollen är bred och innebär nära samarbete med produktion, service och försäljning, samt kundanpassningar. Här får du möjlighet att påverka tekniska lösningar och utvecklingsprocesser i ett företag som värdesätter engagemang, kvalitet och långsiktighet.Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning inom relevant område
Flera års erfarenhet av produktutveckling inom elektronik och mjukvara
Mycket goda kunskaper i C/C++
Gedigen erfarenhet av hårdvarunära programmering
God förståelse för samverkan mellan mjukvara, hårdvara och mekanik
Meriterande
Civilingenjör
Erfarenhet av att driva projekt
Erfarenhet av Pascal
Kunskap inom utvecklingsprocesser och metodik (t.ex. SCRUM)
Vana av versionshantering i Git och arbete i Microsoft DevOps
Erfarenhet av utvecklingsprojekt som kombinerar hårdvaru- och mjukvaruaspekterDina personliga egenskaper
Strukturerad och analytisk
Initiativrik och självständig
Kommunikativ och trivs i samarbete med andra
Förmåga att ta ett helhetsgrepp - från utveckling till produktion och kundstöd
Dina huvuduppgifter
Leda och driva utvecklingen av elektronik och lågnivåmjukvara
Ansvara för kundanpassningar och tekniska lösningar
Vara tekniskt stöd till produktion, service och försäljning
Bidra till att utveckla och förbättra våra arbetssätt och processer
Det här erbjuder vi
Möjlighet att arbeta i en bred och varierad roll med verkligt inflytande över produkter och teknikval
En snabbfotad organisation där beslutsvägarna är korta och där dina idéer får genomslag
Stort utrymme för eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och produktutveckling
Ett nära samarbete med erfarna kollegor inom flera teknikområden
En arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, kvalitet och balans i livet
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till kompetensutveckling
Teltek är verksamt inom produktionskontroll. Sedan 1984 har vi utvecklat, tillverkat, sålt och servat i första hand automatiska vågar. Våra kunder finns i hela världen med tonvikt inom Europa, och återfinns framför allt inom livsmedelssektorn. Våra maskiner baseras på egenutvecklad elektronik, mekanik och mjukvara och vi utmärker oss genom vårt stora kunnande, vår flexibilitet och vårt kundfokus. Vi är i dag knappt 30 medarbetare i våra lokaler i Örebro. Vi är en premiumleverantör inom vår nisch med lång erfarenhet och stort kunnande. Samtidigt är vi ett litet företag med snabba beslutsvägar och stor möjlighet att bidra inom många olika områden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: hr@teltek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utvecklingsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teltek i Örebro AB
(org.nr 556239-4550)
Argongatan 83 (visa karta
)
703 74 ÖREBRO Kontakt
Henrik Bergersen henrik.bergersen@teltek.se Jobbnummer
9497401