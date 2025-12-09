Utvecklingsingenjör inom rörkonstruktion till långsiktigt uppdrag
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2025-12-09
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-09Beskrivning
Vi söker en erfaren utvecklingsingenjör med fokus på rörkonstruktion som vill ta sig an ett långsiktigt uppdrag i en tekniskt avancerad industrimiljö. I rollen arbetar du nära både projektteam och tvärfunktionella avdelningar och bidrar till att utveckla, designa och kvalitetssäkra tekniska lösningar inom rörsystem. Uppdraget innebär att vara en viktig del i produktutveckling och orderprojekt där du får användning för din tekniska kompetens, ditt kreativa angreppssätt och din förmåga att navigera i komplexa projekt.Dina arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för att designa rörsystem samt ta fram tillverkningsunderlag och teknisk dokumentation i NX. Du deltar aktivt i utvecklings- och förbättringsarbete kopplat till produktstandarder och tekniska lösningar, med målet att säkerställa kostnadseffektiva och kvalitativa konstruktioner. Du samarbetar tätt med inköp och underleverantörer för att utveckla och optimera tekniska lösningar, lösa generella problem och genomföra rotorsaksanalyser. I uppdraget ingår även att hantera installationsrelaterade frågor i orderprojekt, arbeta i 3D-miljö samt säkerställa att konstruktionsarbetet följer satta tidsplaner. Du genomför och uppdaterar utredningar och dokumentation inom ditt tekniska område och har ett brett kontaktnät internt där du samverkar med bland annat kundorder- och säljavdelning.KvalifikationerKvalifikationer
MSc eller BSc i maskinteknik eller motsvarande kompetens/erfarenhet
Goda kunskaper om relevanta normer och standarder för process- och maskinteknik, särskilt PED och ASME
Erfarenhet av systemdesign och P&ID
Goda kunskaper i svenska och engelska
Förmåga att arbeta strukturerat, ta initiativ, prioritera och driva ditt arbete effektivt
Trivs i en föränderlig och multikulturell miljö
Stark teknisk förståelse och vilja att lära nytt
God samarbetsförmåga och ansvarstagande i uppgifter
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av rördesign
Erfarenhet av att utföra och utvärdera rörspänningsberäkningar
Villkor
Tillsvidareanställning med omgående start inom ramen för ett konsultuppdrag på plats i Finspång. Arbetet sker på plats utan möjlighet till distansarbete. Anställningsgrad är heltid.
Om du är redo att ta dig an en roll inom utvecklings- och rörkonstruktion och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Madeleine Minnered madeleine.minnered@qbemanning.se 0709703906 Jobbnummer
9634878