Utvecklingsingenjör i gränslandet mot produktion
2025-11-11
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du vara med och utveckla världsledande teknik som gör skillnad i en föränderlig värld? Ser du utmaningar som möjligheter och drivs av att skapa effektiva samarbeten? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi bygger nu upp en ny sektion inom 9LV Hardware - HW production development , där du blir en del i att forma framtidens arbetssätt. Här kommer du som utvecklingsingenjör arbeta i gränslandet mot produktion och inköp för att optimera flöden, förbättra producerbarhet och skapa tydliga gränssnitt mellan olika intressenter. Du får vara med och lägga grunden för en framgångsrik verksamhet.
För att trivas i rollen tror vi att du är en målinriktad och nyfiken individ som är öppen för nya arbetssätt. Du har ett starkt intresse för att förstå våra produkter och deras användning. Du är en skicklig kommunikatör som kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper. Som person är du strukturerad och handlingskraftig och är inte rädd för att fatta beslut.
Formella krav:
* Teknisk bakgrund inom hårdvaruutveckling (elektronik, mekanik, design).
* Erfarenhet av produktion och tillverkningsprocesser
* God kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga.
* Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella team och vana att samarbeta mellan utveckling och produktion.
* Kunskap i relevant mjukvara (CAD-verktyg/IFS).
* Praktisk erfarenhet av felsökning och ändringshantering.
* Flytande språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
* Har arbetat på ett bolag där hårdvaruutveckling och produktion har verkat på olika siter
* Erfarenhet från en teknisk komplex miljö, gärna inom försvarsindustrin eller andra tekniska branscher
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
