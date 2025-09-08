Utvecklingsingenjör - med fokus på produktutveckling
Roi Rekrytering Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2025-09-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens vattenreningsteknik? Hos oss får du chansen att kliva in i en nyckelroll i ett snabbväxande bolag där teknik, hållbarhet och utveckling står i fokus.
NP Innovation utvecklar lösningar för vattenrening inom landbaserad fiskodling - med målet att förbättra vattenkvaliteten och fiskhälsan. Vi är inne i en spännande tillväxtresa och söker nu en utvecklingsingenjör som vill vara med och driva vår produktutveckling framåt.
Vad gör en Utvecklingsingenjör hos oss?
Som Utvecklingsingenjör arbetar du nära hela utvecklingskedjan - från vision till färdig produkt. Du har tekniskt ansvar och stor möjlighet att påverka slutresultatet med egna idéer. Rollen rymmer även praktiska moment och ger en varierad vardag nära både utveckling och produktion. Du blir en del av ett mindre teknikintensivt team med korta beslutsvägar och stort inflytande.
Några av dina viktigaste arbetsuppgifter:
Planera projekt och hålla tekniska tidsplaner
Driva och utveckla vår filtreringsteknologi
Delta i och leda utvecklingsprojekt och förstudier
Driva och utföra validering i utvecklingsprojekten
Arbeta från koncept och prototyp till färdig produkt
CAD/konstruktion i plåt, plast och kompositmaterial
Stödja säljorganisationen med tekniskt underlag och paketering
Är detta rollen för dig?
Du har ett teknikintresse som sträcker sig bortom arbetet - du tycker helt enkelt om att förstå hur saker fungerar i praktiken och drivs av att förbättra, bygga och utveckla.
Vi ser att du har ett entreprenöriellt förhållningssätt och trivs i miljöer där du får vara med genom hela utvecklingskedjan - från idé till färdig produkt.
Som person är du samarbetsinriktad, generös med din kunskap och fungerar gärna som bollplank för andra. Du är prestigelös, lösningsfokuserad och uppskattar ett högt tempo med snabba beslut och en kultur där man hjälps åt.
Vidare har du en utbildning som processingenjör eller motsvarande teknisk bakgrund och du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vi ser gärna att du har:
Arbetat i en liknande roll med stålkonstruktioner
Dokumenterad erarenhet kring processteknik inom hydraulik eller filtrering
Erfarenhet av att delta i eller driva produktutvecklingsprojekt - genom hela kedjan
Praktisk erfarenhet av att bygga prototyper och sätta upp testmiljöer
Kunskap om produktvalidering - design och utföra tester som säkerställer funktion, ergonomi, kvalitet och tillförlitlighet
Förmåga att översätta tekniska lösningar till kundnytta och affärsvärde - förmåga att se tekniken ur slutanvändarens perspektiv
Meriterande:
Kunskap om formsprutning och plastkonstruktion
Varför NP Innovation?
Hos oss blir du en del av ett Gasellföretag med tydlig framtidsvision. Med starka innovationsfokuserade ägare, sunda finanser och en växande marknad i ryggen har vi byggt en stabil grund för fortsatt expansion. Vår storlek gör att du får både överblick och inflytande - här kan du verkligen göra skillnad.
Vi är 23 engagerade medarbetare med olika kompetenser, som tillsammans skapar en kunskapsdriven och energifylld kultur. Nu tar vi nästa kliv: vi flyttar till större lokaler, tar hem monteringen och fortsätter satsa på innovation, digitalisering och teknikutveckling. Hos oss får du vara med på en tillväxtresa i en bransch som gör skillnad - på riktigt.
Läs gärna mer om oss här
Skicka din ansökan redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt söka med din LinkedIn URL. Vi tar ej emot ansökningar via mejl.
Sista ansökningsdag är 10/10 2025 . Observera att urval sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar ej emot personliga brev. I stället kommer relevanta kandidater senare i processen att skriftligen få svara på samma frågor för att säkerställa lika möjligheter att förklara sin erfarenhet relaterad till rollen.
I den här rekryteringen samarbetar med NP Innovation med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Niclas Wate på Niclas.Wate@roirekrytering.se
Anställning hos: NP Innovation
Lokalisering: Malmö
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
NP Innovation Jobbnummer
9497412