Utvecklingsdriven planeringssekretare till Skolplaceringsenheten
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-15
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Ref: 20261698Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Nu behöver vi på Skolplaceringsenheten tillfälligt utöka våra team utifrån införande av nya system och utveckling av våra processer med hänsyn till de behov vi ser i verksamheten. Därför frågar vi dig, vill du ha en nyckelroll där din expertis gör skillnad för tusentals elever varje dag? Då är det dig vi söker till Skolplaceringsenheten!
Som planeringssekreterare hos oss blir du en viktig länk mellan vårdnadshavare, skolor, förvaltningens avdelningar och andra förvaltningar inom Malmö Stad. Här får du förena rättssäker myndighetsutövning med service till medborgaren i ett uppdrag som präglas av variation och ansvar.
Hos oss får du arbeta inom våra områden skolplacering, skolskjuts och skolplikt där du handlägger, hanterar, administrerar och fattar beslut i ärende. Vid behov företräder du även nämnden i förvaltningsrätten. Du är en trygg i ditt stöd för förvaltningens skolor och vägleder medborgare via främst via e-post och telefon med ett professionellt bemötande. Du bidrar i vårt förbättringsarbete där du analyserar data, utreder och omsätter insikter i konkreta åtgärder som gör vår verksamhet ännu bättre.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett krav att du har 6 månaders tidigare arbete i offentlig förvaltning inkluderat myndighetsutövning och beslutsfattande. Du behöver även ha god förmåga och vana av att sätta dig in i nya system. Det är bra om du har god kunskap i excel eller excelbaserade system.
Då tjänsten innebär många kontaktytor i både tal och skrift krävs det att din svenska är god. Som person behöver du ha lätt för att samarbeta och självständigt planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att vara strukturerad och trivs i ett arbetssätt präglat av service. För att trivas och lyckas i rollen är det även viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt och har förmåga att prioritera i dina arbetsuppgifter.
Vi ser framemot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Avdelningen kvalitet- och myndighet utgör en av fyra övergripande stödfunktioner på grundskoleförvaltningen. Avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för likvärdighet, rättssäkerhet och god måluppfyllelse för eleverna genom att ge kvalificerat stöd och råd till skolorna, förvaltningsledningen och grundskolenämnden. Avdelningen samordnar olika förvaltningsövergripande processer och bidrar också med intern ledning och stöd i förvaltningen. Genom att ta fram kvalitativa underlag för beslutsfattande och analys samt identifiera utvecklingsmöjligheter bistår avdelningen kvalitet och myndighet huvudmannen med att uppnå såväl nationella som kommunala mål. Avdelningen består av tre enheter; kommunikationsenheten, kvalitets- och utredningsenheten samt skolplaceringsenheten.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställningar t.om. 2026-12-31
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Snarast Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261698". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Enhetschef
Emmelie Dahlroth emmelie.dahlroth@malmo.se Jobbnummer
10003589