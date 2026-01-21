Utvecklingschef till Kvalitetsavdelningen på Connecting Stockholm
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit.
Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Om rollen
Verksamhetsutveckling är en del av Connecting Stockholms Kvalitetsavdelning och du ingår i Kvalitetsavdelningens ledningsgrupp.
Som Utvecklingschef leder och utvecklar du ett dedikerat team av verksamhetsutvecklare och dataanalytiker och arbetar nära verksamhet och ledning för att driva fram förbättringar, effektiviseringar och långsiktiga strategier. Du ansvarar för att utveckla datadrivna arbetssätt och bidrar till verksamhetens strategiska utveckling.
Ansvar och arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Coacha medarbetare och verksamhet att förstå och använda data för att förstå och utveckla verksamheten
• Etablera datadrivna arbetssätt och verksamhetsanalys, och säkerställa kvalitet och relevans i uppföljning och analyser
• Säkerställa kvalitet och relevans i analyser och beslutsunderlag.
• Ansvara för den avtalade rapporteringen till vår kund Trafikförvaltningen
• Ansvara för uppföljning av nyckeltal och vara aktiv del i att utforma mål, nyckeltal och uppföljningsmodeller.
• Identifiera och prioritera analysinitiativ och förbättringsområden utifrån verksamhetsmål och nytta.
• Säkerställa att förbättringsprojekt genomförs på ett strukturerat och handlingskraftigt sätt
• I samarbete med övriga avdelningar utveckla och genomföra strategier och planer för att förbättra leveransen enligt uppdraget
• Ha personalansvar för verksamhetsutvecklare och dataanalytiker
• Ansvara för budget och ekonomisk uppföljning för enheten
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen, exempelvis civilekonom, civilingenjör, magisterexamen i matematik eller statistik, eller motsvarande
• Erfarenhet av att leda specialister eller tvärfunktionella team.
• Mycket god förmåga att kommunicera komplexa insikter på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
• Förståelse för verksamhetsanalys, datahantering och relevanta metoder.
• Erfarenhet av att driva förändringsarbete och utveckla arbetssätt.
• Förmåga att bygga relationer och skapa förtroende i olika delar av organisationen.
• Strategiskt fokus och förmåga att omsätta analys till konkret handling.
Vem är du?
Vi tror att du är en strategisk och analytisk ledare som trivs med att skapa struktur och driva utveckling. Du är handlingskraftig och trygg i att prioritera. Du är lyhörd och coachande i ditt ledarskap och kan när det behövs sätta dig in i detaljer.
Du är nyfiken, verksamhetsnära och skapar goda relationer och samsyn i olika sammanhang.
Du har förmågan att kombinera långsiktigt tänkande med ett handlingskraftigt genomförande, och du inspirerar både team och organisation genom tydlighet, samarbete och engagemang. Ersättning
