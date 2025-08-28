Utvecklingsansvarig elkraft och kontaktledning till Trafikverksskolan
Trafikverket / Elektronikjobb / Ängelholm Visa alla elektronikjobb i Ängelholm
2025-08-28
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Ängelholm
, Båstad
, Helsingborg
, Halmstad
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som utvecklingsansvarig i en framtidsbransch? Som utvecklingsansvarig för elkraft och kontaktledning på Trafikverksskolan är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige.
Utvecklingsansvarig elkraft och kontaktledning till TrafikverksskolanPubliceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Trafikverksskolan är Trafikverkets utbildningsenhet. Vi levererar all utbildning till Trafikverket, väg- och järnvägsutbildning till branschen och vi har ett antal högskole- gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot järnväg. Skolan drivs som en resultatenhet och årligen utbildar vi tusentals personer. Trafikverksskolan är en attraktiv arbetsplats som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö. Att vara utvecklingsansvarig innebär dels att vara processledare men även att se nya pedagogiska möjligheter i samband med kursutveckling. Fokus ligger på att utveckla utbildningar som leder till rätt och ökad kompetens för Trafikverksskolans kunder inom området elkraft och kontaktledningsteknik. Att utveckla utbildningar inom Trafikverksskolan innebär att leda processen med att inventera behov för kompetenshöjande insatser, utreda och skapa förutsättningar för genomförande av kurser genom att upprätta kursplaner, målprogram, kurskalkyler etc. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete och kontinuerlig kontakt med våra kunder och övriga roller på Trafikverksskolan.I rollen ansvarar du även för förvaltning, planering och administration av Trafikverksskolans befintliga utbud av utbildningar inom elkraft och kontaktledning. Arbetet innebär också att jobba i projektform och att vara projektledare eller projektmedarbetare i utvecklingsprojekt inom teknikområdet.Arbetet innebär stort eget ansvar med handlingsfrihet utifrån givna uppdrag. Tjänsten är placerad i Ängelholm.
Övrig information
På Trafikverket arbetar vi för att genomföra fördomsfria rekryteringar och i linje med detta är vårt fokus riktat på kandidaters kompetens och potential. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer därför att ligga till grund för vårt första urval. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du även bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Vad händer härnäst? Om du går vidare i rekryteringsprocessen kan du komma att få göra webbaserade tester. Dessa skickas i så fall ut digitalt strax efter att sista ansökningsdagen har passerat. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/ SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.
Placeringsorten för tjänsten är Ängelholm. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-HybridKvalifikationer
Vem är du?
För rollen som utvecklingsansvarig söker vi dig som är en god relationsbyggare som i förtroende gärna bygger nya nätverk och vårdar de befintliga. Ditt sätt att arbeta genomsyras av god planerings- och struktureringsförmåga samt ett starkt kundfokus. Vidare har du förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp med fokus att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen (minst 180 hp eller motsvarande) inom relevant område alternativt utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
järnvägsteknisk utbildning och erfarenhet i närtid av att jobba med svensk järnvägsteknik, gärna inom elkraft och kontaktledning
erfarenhet av att leda processer eller arbetsgrupper
god förmåga att använda Officepaketet
lätt att utrycka dig på svenska både i tal och i skrift
giltigt körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
erfarenhet inom vuxenpedagogik och metodik
erfarenhet av ledande uppdrag
lätt att utrycka dig på engelska både i tal och i skrift
erfarenhet av offentlig upphandling.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Trafikverksskolan är Trafikverkets utbildningsenhet och hos oss bidrar du till att kompetensutveckla framtidens medarbetare - både på Trafikverket och inom väg- och järnvägsbranschen. Vi genomför även längre utbildningar på gymnasie- och högskolenivå. Som Sveriges största utbildare inom väg och järnväg kompetensutvecklar vi årligen 14 000 personer både på vår unika övningsanläggning i Ängelholm och på olika orter runt om i Sverige. Tillsammans bidrar vi till att fler lär sig mer för att kunna utveckla vårt transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "60:2025:010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Thomas Frost 0101243040 Jobbnummer
9480822