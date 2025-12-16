Utveckling av AI-modeller för realtidsskådespeleri i datorspel
2025-12-16
Varför slutade tensorn dejta matrisen? Tensorn tyckte förhållandet var för platt.
Det är inget krav att gilla skämtet för att jobba på Lingotion. Det kan nästan ses som ett sundhetstecken att kräva en annan dimension på humorn för att finna den rolig.
Däremot om du förstår skämtet kanske du är rätt person för den här rollen.
OM TJÄNSTEN
Lingotion forskar och utvecklar generativ AI där den är som mest spännande - genom att skapa upplevelser som är omöjliga att göra manuellt. Skådespeleri har en central roll inom datorspelsutveckling, från att gestalta karaktärer i stora open world-rollspel till kommentatorer i sportspel. Idag är den stora begränsningen att spelaren bara kan uppleva det som spelats in i en studio under produktionen. Vi gör det nu möjligt att generera skådespeleri baserat på dynamiska manuskript, som förändras beroende på vad som händer i spelet. Vårt fokus är att generera endast skådespeleriet, medan generering av dynamiska manuskript är något som bestäms och drivs av spelutvecklingsstudion.
Det som gör Lingotion unikt är vårt etiska och legalt säkra tillvägagångssätt för AI-genererat skådespeleri. Våra egenutvecklade foundation-modeller tränas endast på skådespelardata där vi har avtal direkt med skådespelarna. Från skådespelarnas perspektiv fungerar vi som en agent för deras digitala jag: de får royalties på sin träningsdata och vi skyddar deras konstnärliga rätt. För att kunna generera skådespeleriet i realtid krävs att inference körs direkt inuti spelmotorn på enheten, eftersom cloud-lösningar är för dyra. Samtidigt får inte realtidskritiska delar som grafikrendering påverkas negativt. Prestandakraven är extrema och ställer unika krav på vår AI-arkitektur.
Du erbjuds
• Att bli en del av något som ingen annan i världen har lyckats med, och arbeta i ett företag som ständigt strävar efter att ligga i framkant. Varje år lanserar Lingotion en ny AI-modell som överträffar allt annat när det gäller realtids-AI för skådespeleri on-device
• Ett attraktivt förmånspaket som inkluderar bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att delta i företagets optionsprogram
• Att vara en del av ett litet och självständigt team på en hybrid arbetsplats där du hela tiden utvecklas och tar stort ansvar
Lingotion är ett litet startup i Lund med sju personer, där du kommer arbeta nära både nuvarande utvecklare och grundaren. Fokus ligger på hela AI-produktionskedjan, från datainsamling till integration i spelmotorer och spelplattformar. Arbetet omfattar alla delar av utvecklings och produktionsprocessen: vi samlar in egen träningsdata från skådespelare, forskar fram helt nya AI-arkitekturer, tränar modellerna och integrerar dem i spelmotorer med bibehållna realtidsegenskaper för grafikrendering. Vår forskning och utveckling ligger redan idag långt före både känd publik forskning och andra kommersiella aktörer inom området.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker en senior AI-forskare med gedigen kunskap inom datorarkitektur. Senioriteten ligger främst inom kodning och felsökning, eftersom AI är ett relativt nytt och snabbt utvecklande område. Samtidigt krävs erfarenhet av att utveckla, experimentera med och tillämpa egenutvecklade AI-modeller, antingen i kommersiella projekt eller på eget initiativ.
• Har dokumenterad erfarenhet av att lösa komplexa tekniska problem
• Besitter djupgående förståelse för datorarkitektur och och realtidssystem
• Har gedigen erfarenhet av prestandaoptimering och flertrådad/parallel programmering
• Har studerat matematik på universitetsnivå, exempelvis som civilingenjör eller genom fristående kurser i matematik
• Har minst två års praktisk erfarenhet av AI-utveckling, där du har byggt eller modifierat egna modeller (ej fine-tuning av modeller eller användning av AI-tjänster via API:er)
• Har lång och bred programmeringsvana, förvärvad genom professionellt arbete och/eller egna projekt
För att lyckas i denna roll behöver du som person drivas av en närmast besatt passion för komplex problemlösning. Du släpper inte ett problem förrän det är löst, även om det kräver arbete utanför kontorstid för att följa ett spår eller en AI-träning. Din styrka ligger i din tekniska integritet och ödmjukhet. Du har en realistisk syn på komplexitet, ifrågasätter ständigt dina egna lösningar, och låter din faktiska leverans definiera din kompetens. Du blir naturligt den person som andra vänder sig till vid de svåraste kodproblemen.
Som person är du:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vill du läsa mer om Lingotion? Tryck här!
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
