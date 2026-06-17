Utvecklas till tekniker inom kyla hos Indoor!
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2026-06-17
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Utvecklas till tekniker inom kyla hos Indoor!
Är du redo att ta steget in i framtidens teknikyrke? PNs samarbete med Indoor ger dig både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att kickstarta din karriär som Kyltekniker. Efter 12 introduktionsveckor som innehåller onboarding och handledning påbörjar du ditt uppdrag hos Indoor, i en bransch där efterfrågan på kompetens bara växer.
Professionals Nord lanserar nu för detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Via vår satsning formar vi nästa generations Kyltekniker. Under introduktionsperioden via Satellite Group utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som Kyltekniker. Du kommer sedan bli anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Indoor under minst 18 månader. Målet är sedan att din anställning går över till Indoor, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Vi vet av erfarenhet att dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång. Därför välkomnar vi dig, oavsett tidigare kunskap eller bakgrund, att bli Indoors nästa Kyltekniker!
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du inom områden som:
Kylteknik
Ellära
Rörsystem och systemuppbyggnad
Köldmedier och F-gas förordningen
Kylcertifikat kategori 1
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Uppstartsevent: 21 september
Introduktion: 21 september – 22 januari (detaljer för hela introduktionsperioden får du på anställningsintervjun)
Första dag hos Indoor: 25 januari
Omfattning: Heltid
Plats: Linköping + distans
Arbetsort efter avslutad satsning: Göteborg
Om Indoor
Indoor är en ledande leverantör av lösningar inom energieffektiva fastigheter, med driftsäkerhet och hållbarhet i fokus. Genom hög kompetens, nära kundsamarbeten och effektiva tjänster inom bland annat installation, underhåll och drift bidrar Indoor till välfungerande, energieffektiva, driftsäkra och hållbara fastigheter. På så sätt hjälper företaget sina kunder att möta framtidens krav, minskat klimatavtryck och bidra till ett mer hållbart samhälle.
Läs mer om Indoor på Indoor.sePubliceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som kyltekniker hos Indoor får du en varierande och utvecklande roll där du arbetar med installation, service och felsökning av kylsystem hos företagets kunder. Du blir en del av ett mindre och sammansvetsat team med stor frihet under ansvar, där du ges möjlighet att påverka din vardag och utvecklas inom yrket.
Du blir en viktig representant för Indoor ute hos kund och arbetar i en roll med mycket eget ansvar. Arbetet innebär stor variation där du växlar mellan självständiga serviceuppdrag, felsökningar och montageprojekt. Tjänsten utgår från Göteborgsområdet där övernattningar kan förekomma.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat:
Installation och driftsättning av kylanläggningar
Service, underhåll och reparation av kylsystem samt angränsande områden som ventilation, styr- och reglerteknik samt vattenburna system
Felsökning inom kyla samt angränsande områden som ventilation, styr- och reglerteknik samt vattenburna system
Kundkontakt och rådgivning kring tekniska lösningar
Planering av arbeten tillsammans med kollegor och ansvariga projektledare
Vi söker dig som
Har ett genuint teknikintresse och en vilja att utvecklas inom kylteknik
Trivs med att kombinera praktiskt arbete med teknisk problemlösning
Är nyfiken, ansvarstagande och vågar ta egna initiativ
Har tålamod och drivs av att lösa komplexa problem
Har god samarbetsförmåga och trivs med kundkontakt
Innehar B-körkort
Starkt meriterande med verktygsvana, tidigare erfarenheter av hantverksyrke eller praktiska färdigheter exempelvis från arbete med fordon, renoveringsprojekt eller andra praktiska sammanhang.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod.
Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Indoor. I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som Kyltekniker.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture
Sök en plats genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adrian Couture på adrian.couture@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885)
417 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Indoor Energy Services Sweden AB Kontakt
Leveranschef
Adrian Couture adrian.couture@pn.se +46733630803 Jobbnummer
9968972