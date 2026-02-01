Utvecklas som underläkare på medicinkliniken i Växjö hösten 2026
2026-02-01
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta hos oss under hösten 2026.
Medicinkliniken är en av Region Kronobergs största och mest mångsidiga kliniker. Här erbjuder vi både öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin, samt andra invärtesmedicinska specialiteter såsom neurologi, reumatologi och allergologi. Vår ambition är att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Med fokus på robust verksamhet, säker vård och stolta medarbetare, strävar vi efter att tillsammans bygga den bästa medicinkliniken!
Hos Region Kronoberg erbjuder vi mer än bara ett jobb vi erbjuder trygghet, utveckling och förmåner som gör skillnad i vardagen.
• Som anställd hos oss får du en trygg anställning med bra avtal och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi satsar på din framtid genom att varje år sätta in extra pengar till din tjänstepension.
• Vi vill också skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och familjeliv. Därför erbjuder vi föräldrapenningtillägg som innebär att du får 10 procent av din grundlön i upp till 180 dagar, fram till att barnet fyller två år.
• Din hälsa är viktig för oss. Du får ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år samt tillgång till våra egna träningslokaler. För att underlätta din vardag erbjuder vi även förmånliga årsbiljetter för tåg och buss samt ett skobidrag på 1 000 kronor per år för fotriktiga och ergonomiska arbetsskor.
Som medarbetare i Region Kronoberg får du ta del av många förmåner och rabatter från kollektivtrafik till arbetsskor i en organisation som värnar om sina medarbetare och arbetar för ett hållbart arbetsliv.
Som vikarierande underläkare på medicinkliniken är du en viktig och uppskattad resurs på i första hand våra vårdavdelningar och akutmottagningen och i vissa fall även på öppenvårdsmottagningar. Ditt arbete på avdelning består av bland annat rondarbete, utskrivningar och inskrivningar och på akutmottagningen handlägger du patienter med stöd av legitimerad handledare. Du tilldelas från dag ett en personlig handledare och vi fokuserar mycket på att ge dig en bra introduktion till att arbeta som läkare i regionen i allmänhet och som underläkare hos oss i synnerhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har läkarexamen. Erfarenhet av tidigare vikariat som underläkare och/eller på medicinklinik ser vi som positivt. Det är meriterande med läkarlegitimation men inget krav.
Som person har du ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och är flexibel. Du arbetar alltid med patienten i fokus. Vidare har du god kommunikativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi rekrytera löpande vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Bifoga endast betyg, intyg och eventuell legitimation som är relevanta för aktuell tjänst.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
