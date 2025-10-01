Utvecklas som reparatör i en innovativ miljö hos en av våra kunder i Malmö
Om företaget Vår kund är en framgångsrik internationell kontraktstillverkare och systemleverantör till elektronikindustrin med över 45 års erfarenhet av avancerad tillverkning. De tillhandahåller en omfattande uppsättning tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialanskaffning och logistiska lösningar.
Arbetar främst med internationellt ledande kunder inom Industrial, Energy & Cleantech och MedTech & LifeScience. De har cirka 4000 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Finland, Polen, Estland, Tyskland, USA, Kina, Australien och Malaysia. Moderbolaget Scanfil Oyj, med huvudkontor i Sievi, Finland, är noterat på OMX Helsingfors. I uppdraget får du en inkluderande och stöttande arbetsmiljö med fokus på mångfald och öppenhet. Företaget erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och en arbetsplats där balans mellan arbete och privatliv är viktigt. Om tjänsten Det vi söker är en engagerad och ansvarstagande reparatör till deras verksamhet i Malmö. Rollen erbjuder en möjlighet att kombinera praktisk problemlösning med kontinuerligt förbättringsarbete i en dynamisk och utvecklande miljöPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
> Läsa och tolka instruktioner, ritningar och kretsscheman > Arbeta målinriktat och bidra till att uppsatta mål uppnås > Verka i en miljö med högt tempo och samtidigt bibehålla hög kvalitet i arbetet > Ta ansvar för det dagliga arbetet och bidra med engagemang till teamet
Vi söker dig som Har ett genuint intresse för teknik och problemlösning, du trivs med att arbeta i en tempofylld miljö där samarbete och kvalitet står i fokus. Du är noggrann, strukturerad och har en stark känsla för ansvar och brinner för att skapa värde för både kunder och kollegor.
Du får möjligheten att växa i din yrkesroll samtidigt som du blir en del av ett företag som satsar på kvalitet, innovation och kundnöjdhet. Vem är du? Du är strukturerad, lösningsorienterad och en kommunikativ lagspelare som trivs i ett samarbetsinriktat arbetsklimat.
Vi ser gärna att du har:
> Teknisk utbildning inom elektronik samt flerårig erfarenhet av elektronikproduktion med inriktning mot reparationer och test
> God vana av att använda grundläggande mätinstrument såsom multimeter, spänningsaggregat och oscilloskop
> Godkänt lödprov inom SMT och THT
> Erfarenhet av reparation av kretskort
> Kunskap och erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem (meriterande med IFS) samt felrapporteringssystem
> Förmåga att genomföra root cause-analyser och föreslå förbättringsåtgärder
> Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Ansökningsförfarande Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Skill men kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund som konsult. Blir du aktuell som kandidat framöver kommer vi ta kontakt med dig. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Alexander Galas - alexander.galas@skill.se
. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
