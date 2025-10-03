Utvecklas från takläggare/plåtslagare till arbetsledare eller säljare?
2025-10-03
Är du en takläggare / plåtslagare/ pappläggare och vill utvecklas till arbetsledare eller teknisk säljare?
Har du erfarenhet från takläggning eller plåtslageri - och känner att du vill mer? Vill du använda din praktiska kompetens för att växa i en ny roll, där du får ta större ansvar, påverka projektens gång och ha en mer strategisk position? Då kanske det är just dig vi söker!
Vi är ett av Sveriges mest kvalificerade takföretag och växer snabbt. Nu söker vi dig som har jobbat som takläggare eller plåtslagare men är redo att utvecklas vidare - antingen som arbetsledare eller teknisk säljare, beroende på dina styrkor och mål.
Vad kan du utvecklas till hos oss?
Arbetsledare: Du leder ett team av yrkesskickliga hantverkare, planerar projekt, håller kontakt med kunder och säkerställer att allt utförs enligt tidsplan, kvalitet och säkerhet. En perfekt roll för dig som är strukturerad, gillar att ta ansvar och har en naturlig ledarskapsförmåga.
Teknisk säljare: Du möter kunder, gör behovsanalyser, skapar lösningar och är en teknisk expert som representerar företaget utåt. Perfekt för dig som gillar att kommunicera, förstå kundens behov och vill kombinera teknisk kunskap med relationsbyggande.
Vem är du?
Du har flera års erfarenhet som takläggare eller plåtslagare.
Du är nyfiken på att utvecklas och ta nästa steg i din yrkeskarriär.
Du är ansvarstagande, noggrann, produktiv och har god samarbetsförmåga.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Vad erbjuder vi?
En tydlig utvecklingsplan anpassad efter din bakgrund och ambition.
Möjlighet till intern utbildning och handledning i din nya roll.
Ett starkt team, höga ambitioner och en kultur där kompetens värdesätts.
Fast lön med möjlighet till bonus beroende på roll och prestation.
Ett företag där det finns utrymme att växa - både som yrkesperson och människa.
DM TAK är ett stabilt, professionellt och sedan länge, växande företag som arbetar med högkvalitativ takläggning och takservice i Stockholmsregionen. Vi jobbar för att leverera tak som håller längre. Företaget har idag 24 anställda som i sin tur samarbetar med ca 40 underentreprenörer. Verksamheten utgår från våra lokaler i Länna Industriområde.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på: jobba@dmtak.se
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka då gärna in din ansökan redan idag!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
