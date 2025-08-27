Utvecklare till innovativ start-up inom datorseende och fotogrammetri!
Här har du möjligheternas arbetsplats! De utvecklar banbrytande teknik och här får du möjligheten att använda och utveckla dina färdigheter inom programmering. Är du en passionerad C++-utvecklare som har ett driv att växa i snabb takt tillsammans med ett företag som ligger i framkant har du hittat rätt!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett high-tech företag som är experter på att utveckla mjukvara och algoritmer för att skapa digitala modeller av den fysiska världen i realtid. Detta görs med utgångspunkt i video och bilder tagna från drönare. Mjukvaran är skriven i C++ och OpenCL.
De är sammanlagt fem personer i bolaget, så samarbete och kommunikation är viktigt i gruppen. Man gör väldigt mycket jobb tillsammans och det finns bra stöttning att få från de seniora kollegorna som har varit med i bolaget sedan starten 2018. Just nu har man ett par olika pågående projekt, bland annat inom navigering och synkronisering av drönarsvärmar. Ett parallellt arbete är att skapa ett SDK av produkten samt utveckla nya algoritmer till kunder.
Du erbjuds
• Att vara del av en spännande och nytänkande arbetsplats
• Stora möjligheter till individuell utveckling i ett växande företag
• En dedikerad konsultchef från Academic Work
• Anställningen kommer börja som ett konsultuppdrag genom Academic Work med där anställningen kommer övergå till kundföretaget efter en period som konsult
Dina arbetsuppgifter
Här kommer du arbeta med vidareutveckling av befintlig kod och produkter samt utveckling av nya algoritmer när du blivit varm i kläderna. Kärnan i rollen kommer vara att skriva högkvalitativ kod i C++ så det är viktigt att du trivs med att göra det.
Eftersom företaget sysslar med 3D-modeller från film och bilder så är det en fördel om du har jobbat med datorseende tidigare. Har du dessutom arbetat med att programmera direkt på en GPU är det ett stort plus i kanten.
VI SÖKER DIG SOM
• Har universitetsutbildning med mycket programmering, såsom Datateknik, Teknisk Fysik eller Systemvetenskap
• Har mycket god kunskap i att skriva kod i C++ (Gärna dokumenterat i Github i din ansökan)
• Har ett brinnande intresse för programmering
• Har ett eller flera projekt du gjort på fritiden eller under utbildning som du kan visa upp
• Talar och skriver svenska och engelska flytande
Det är meriterande om du har
• Masterexamen från universitet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
