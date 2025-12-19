Utvecklare med produktägarskap
2025-12-19
Professional Galaxy söker en Utvecklare med produktägarskap (nivå 4) till vår kund. Uppdragsbeskrivning: I och med omorganisation har organisationen behov av en UX-Ingenjör som kan både UX/Angular samt Java. Detta behövs för att förstå de komplexa strukturer man arbetar med, man behöver även kunna leda team och snabbt kunna förstå intressenter och olika affärsrelaterade kravbilder kopplat till applikationer teamet nu kommer både nyutveckla och förvalta. Utifrån den nuvarande backloggen i teamen samt alla förändringar kopplat till nya personer och in/utflytt av applikationer och helt nya arbetssätt på grund av ett stort team behövs en person för att kunna arbeta nära teamet samtidigt kunna säkra leveranskapacitet i både drift och utveckling. SKALL-KRAV Offererad konsult ska ha: * Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av utveckling och underhåll av stora och komplexa systemmiljöer. *Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av leda arbete i agila team enligt ramverk som Scrum eller Kanban. *Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Java *Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Front-End *Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete i ledande roller som produktägare/produktchef och/eller scrummaster *Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med utveckling av micro-tjänster MERITERANDE Du bör ha dokumenterad arbetslivserfarenhet av: a) Du bör ha kunskap inom teknisk design och datamodellering. b) Du bör ha kunskap om öppna data. c) Du bör ha erfarenhet av att arbeta med Designsystem. d) Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med avveckling av SOAP-Apier och bygga om via REST principer som API:first. e) Du bör ha erfarenhet av arbete med Tailwind samt Angular. f) Du bör ha erfarenhet av arbete med kubernets/containerteknik på stora IT avdelningar. g) Du bör ha erfarenhet av testautomation med hjälp av ramverken Postman/Playwright.
Viktigt att du måste uppfylla samtliga skallkrav.
Språk: Krav på svenska och i både tal och skrift.
Uppdragslängd: 2026-01-16 - 2027-01-15. Kan förlängas med ytterligare 12 månader.
Uppdragsstart: 2026-01-16
Distansarbete: Distansarbete upp till 49% kan accepteras efter överenskommelse med chef.
Uppdragslängd: 12 månader
Område: Solna
Svar senast: 2026-01-01
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
• Ditt uppdaterade CV
• Tillgänglighet att påbörja uppdraget
Beskriv i motiveringen varför du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställning, utbildning och personliga egenskaper.
Observera: Vi accepterar inte ansökningar via post. Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga.
Löpande erbjudande: Observera att för denna roll erbjuder vi löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdragen före deadline. Om du är intresserad rekommenderar vi att du ansöker omedelbart.
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
