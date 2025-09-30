Utvecklare med ledarskapsegenskaper till företag i Linköping
Vill du ta nästa steg i din karriär där du får kombinera tekniskt arbete med ledarskap i en miljö som präglas av innovation och samarbete? Vi söker utvecklare som vill forma framtiden med en fot i mjukvaruvärlden och en annan i ledarskapsutveckling.
OM ROLLEN:
Som utvecklare hos oss kommer du att vara en del av ett av våra dynamiska team som arbetar med att utveckla avancerade lösningar inom simulering och visualisering. Arbetet spänner över flera teknologidomäner, där teamet ansvarar för verktyg som möjliggör skapandet av komplexa tekniska lösningar. Vi ser gärna att du, parallellt med ditt utvecklingsarbete, är intresserad av att på sikt ta steget in i en ledarroll.
ANSVARSOMRÅDEN:
Design och utveckling av applikationer inom olika teknologiplattformar.
Driva och bidra till tekniska diskussioner och lösningar inom teamet.
Bygga relationer och kommunicera effektivt med kollegor över flera team för att säkra flödet av information och implementeringsinsatser.
Utforska användningen av avancerade verktyg, inklusive generativ AI.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en passion för teknik och en stark teknisk grund, med erfarenhet av språk som C++, Python och arbetserfarenhet med AWS.
Har viljan att utvecklas inom ledarskap samtidigt som du arbetar tekniskt.
Är kommunikativ och trivs med att bygga och underhålla relationer i en varierad teammiljö.
Ser en framtid där du långsiktigt bidrar med insikter både som utvecklare och potentiell ledare.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Linköping
Rekryteringsansvarig: Josefine Karlsson, josefine.karlsson@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?Ta chansen att bli en del av ett företag som värdesätter teknisk innovation och ledarutveckling i en samarbetsvillig miljö! Ersättning
