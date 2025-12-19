Utvecklare med ansvar för nämnd och utredningar
2025-12-19
Vill du vara med och bidra till det demokratiska uppdraget och utvecklingen av skolväsendet i vår kommun? Vi söker nu en utvecklare med ansvar för nämnd och utredningar - en nyckelperson som kombinerar juridisk förståelse, analytisk förmåga och intresse för utbildningsfrågor.
Rollen som utvecklare hos oss
Du spelar du en central roll i att säkerställa att förvaltningens beslutsprocesser är rättssäkra, transparenta och väl förankrade. Du stödjer nämnden och tjänstepersonsorganisationen i kommunalrättsliga frågor samt den politiska processen. Du säkerställer att underlag och protokoll har hög kvalitet, innehållsmässigt, rättsligt och i språkligt hänseende. I din roll ingår också att genomföra egna utredningar och du samordnar förvaltningens internkontrollarbete. Tillsammans med en kollega ansvarar du för att genomföra klagomålsutredningar på huvudmannanivå vilket innefattar intervjuer, inhämtande av skriftlig information och dokumentation av utredning samt muntlig återgivning av resultat.
I uppdraget ingår att:
- Driva beredningsprocessen och samordna nämndens ärenden
- Planera sammanträden, skriva protokoll och kvalitetssäkra dokumentation
- Granska beslutsunderlag ur kommunalrättsliga perspektiv
- Ge råd och stöd kring ärendeprocesser, förvaltnings- och skollagstiftning
- Delta i kommungemensamma nätverk för nämndsekreterare
- Driva utvecklingsarbete kopplat till nämndprocessen.
I din andra del av uppdraget ansvarar du för bland annat kvalitetsgranskning av vår verksamhet
- Utreda klagomål på verksamheten på huvudmannanivå, till exempel gällande särskilt stöd, trygghet och studiero eller kränkningar .
- Samordna förvaltningens arbete med internkontroll
- Genomföra utredningar och delta i utvecklingsarbete
- Bidra med råd, stöd och analys i juridiska och förvaltningsfrågor
Du arbetar nära andra funktioner såsom utredare, registrator, informations- och dataskyddssamordnare samt förvaltningsledningen.

Profil
Du trivs med struktur och noggrannhet och gillar att samarbeta. Du har god analytisk förmåga, ser helheten och kan ta fram tydliga beslutsunderlag. Du är professionell och saklig i ditt bemötande, även i komplexa situationer, och skapar lätt förtroende. Du är trygg med att föreslå förbättringar och utvecklingsbehov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom offentlig förvaltning, juridik, statsvetenskap eller likande.
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- god kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen
- relevant erfarenhet av arbete i offentlig sektor
Det är meriterade om du har:
- erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller i liknande roll
- erfarenhet av utredningsarbete inom offentlig sektor
- erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
- erfarenhet av digitala ärendehanteringssystem
- fördjupad kunskap inom skollagstiftning
Läs gärna mer om oss
Hos oss får du en utvecklande roll i en verksamhet som bidrar till en god utbildning för barn och unga i Kungsbacka. Du blir del av en engagerad förvaltning med fokus på kvalitet, samarbete och leverans. Tjänsten ingår i den centrala stödenheten myndighet & stöd på Förvaltningen för Förskola & Grundskola.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 6 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning. Under rekryteringsprocess kan vi komma att även att använda tester.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.

Ersättning
Individuell lönesättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/854".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kungsbacka kommun

Kontakt
Frida Byrsten,verksamhetschef 0300-834469 Jobbnummer
9657911