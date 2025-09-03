Utvecklare inom uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
På Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor arbetar vi strategiskt och utvecklingsinriktat med många frågor inom området hållbar utveckling och med ett särskilt fokus på social hållbarhet. På enheten finns Funktionen för rättighets- och jämställdhetsfrågor där 20 medarbetare arbetar med regeringsuppdrag inom områdena jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och mänskliga rättigheter.
Nu söker vi en utvecklare till vår arbetsgrupp som arbetar med våra regeringsuppdrag inom mäns våld mot kvinnor. Arbetsgruppen på 11 personer består av en samordningsfunktion samt tre team som driver arbetet utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Hos oss jobbar vi med ett stort mandat för arbetsgrupp, team och enskild utvecklare att självständigt planera, genomföra och följa upp insatser. Du kommer att ingå i en engagerad och kunnig arbetsgrupp av utvecklare som tillsammans skapar förutsättningar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Planera, genomföra och följa upp insatser inom området mäns våld mot kvinnor med särskilt fokus på: - Upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
- Hedersrelaterat våld och förtryck
Arbetet utgår från kunskap om sakområdena och målgruppers behov samt att kunna omsätta detta till konkreta insatser.
- Medverka i samverkansarbete med externa aktörer inom området mäns våld mot kvinnor
- Svara på remisser och genomföra annat analys- och utredningsarbete
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Placeringsort: Göteborg
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du har:
- En akademisk samhällsvetenskaplig examen inom sociologi, beteendevetenskap, socialt arbete, kriminologi eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av utvecklingsarbete, av att leda och driva processer samt av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
- Erfarenhet av att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck på strategisk nivå
- Erfarenhet av att arbeta med frågor som rör våld mot barn och unga på strategisk nivå
- Kännedom om gällande lagstiftning inom områdena hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsutsatthet i nära relation
Vi ser gärna att du har:
- Erfarenheter och kunskaper inom processledning
- Erfarenhet av arbete inom eller gentemot socialtjänstverksamhet i kommunDina personliga egenskaper
- Du är initiativtagande samt mål- och resultatorienterad och trivs med ett självständigt och flexibelt arbete
- Du har en god samarbetsförmåga och är relationsskapande i ditt arbete
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
