Utvecklare inom inbyggda system, Konsultuppdrag - Trollhättan
Intensogruppen AB / Datajobb / Trollhättan Visa alla datajobb i Trollhättan
2026-06-25
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Hos oss erbjuder vi dig som konsult möjligheten att arbeta i intressanta uppdrag där din tekniska kompetens gör verklig skillnad. Vi samarbetar professionellt, tydligt och pålitligt – med glädje, energi och transparens bygger vi långsiktiga relationer tillsammans.
Vår kund arbetar med avancerad utveckling och tillverkning. Nu söker vi dig som trivs i rollen som konsult och har erfarenhet av utveckling av inbyggda system. I rollen som utvecklare inom inbyggda system kommer du att arbeta hos kunden med utveckling av avancerad inbyggd mjukvara i en högteknologisk miljö.
I detta åtagande ingår:
Programmering och utveckling av inbyggd mjukvara för styrsystem och elektronik i kundens produkter
Implementering, testning och felsökning av mjukvara på mikrokontrollers och inbyggda plattformar (t.ex. i C/C++)
Integration av mjukvara och hårdvara, inklusive arbete med sensorer, ställdon och kommunikationsgränssnitt för realtids- och säkerhetskritiska system
Optimering av prestanda och tillförlitlighet i inbyggda system för att möta höga krav på säkerhet och funktionalitet
Dokumentation av mjukvarudesign och kod, samt deltagande i kodgranskning och kvalitetssäkring enligt branschstandarderPubliceringsdatum2026-06-25Bakgrund
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik eller liknande, gärna med inriktning inbyggda system
Minst 4 års erfarenhet av mjukvaruutveckling för inbyggda system, exempelvis inbyggda applikationer eller firmware-utveckling
Mycket goda kunskaper i C/C++ och hårdvarunära programmering; erfarenhet av realtidsprogrammering och felsökning i inbäddade miljöer
Erfarenhet av samarbete med elektronik-/hårdvaruteam samt förståelse för hur mjukvara och hårdvara samverkar i komplexa system
Meriterande med kunskap om realtidsoperativsystem, kommunikationsprotokoll för inbyggda system (t.ex. CAN, SPI, UART) och erfarenhet från flyg/fordonsindustrin eller andra reglerade miljöer
Mer om uppdraget
Du kommer att bli uthyrd till kunden genom Intenso Interim. Uppdraget går även bra att söka för dig med eget företag. Omfattning och uppdragslängd fastställs i dialog med kund. Vänligen ansök snarast! Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Mattias Lyckberg, 0733-336080, på Intenso Interim Management.
Välkommen med din ansökan!
Om Intenso Interim Management
Intenso Interim Management tillhandahåller interimschefer för alla branscher och erfarna konsulter inom försäljning, teknik och IT. Intenso Interim Management ingår i Intensogruppen, som är en rikstäckande helhetsleverantör av rekryteringstjänster. I Intensogruppen ingår även Säljpoolen och Intenso Teknikrekrytering som nischade rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Intenso Interim Management Jobbnummer
9978138