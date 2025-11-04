Utvecklare inom beredskap till Säkerhetsenheten
Nu söker vi två utvecklare som vill vara med och stärka kommunens förmåga inom civil beredskap. Hos oss får du bidra till något större att se till att samhället fungerar, även när det oväntade händer.
På Säkerhetsenheten som är en del av Kommunledningskontoret, arbetar fjorton engagerade kollegor med ett gemensamt mål att göra Eskilstuna till en ännu tryggare och säkrare plats för alla som bor, arbetar och verkar här. Vi leder, samordnar och utvecklar kommunens arbete inom säkerhet och beredskap och har uppdrag som spänner över allt från brottsförebyggande insatser och tryggare offentliga miljöer till säkerhetsskydd, krisberedskap och totalförsvar.
Som utvecklare inom beredskap får du en roll med både ansvar och möjligheter. Du arbetar nära kollegor och verksamheter i hela kommunen för att driva utvecklingen inom säkerhetsskydds- och beredskapsområdet. Du utvecklar kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering, följer upp aktiviteter och tar fram beslutsunderlag som hjälper kommunen att fatta kloka, långsiktiga beslut.
Du får också leda utredningar och utvecklingsprojekt, bidra med din analytiska förmåga och hjälpa till att forma nya arbetssätt och metoder. Ibland deltar du i kommunens krisledningsarbete när läget kräver snabba och trygga beslut. Det är en varierad och viktig roll där din insats gör verklig skillnad för människor, verksamheter och hela kommunen.
Vi söker dig som har akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, sociologi eller ett annat relevant område Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, är svensk medborgare och har B-körkort. Det är en stor fördel om du redan har erfarenhet av myndighetsutredningar, risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsskydd, civil beredskap eller kontinuitetsplanering. Vi ser det också som meriterande om du behärskar ett utomeuropeiskt språk.
Du är analytisk, strukturerad och har lätt för att se samband mellan detaljer och helhet. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med samarbete och som får energi av att bidra till gemensamma mål och att skapa resultat. Du har ett genuint samhällsengagemang och vill vara med och skapa trygghet och beredskap både i vardagen och när det oväntade sker. Välkommen att söka! Tillsammans bygger vi ett robust Eskilstuna där tryggheten står stadigt, oavsett vad som händer.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
ÖVRIGT
Kommunledningskontoret har det koncerngemensamma ansvaret och har som uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Eskilstuna kommun. Det gör vi genom att leda, styra och stödja förvaltningar och bolag genom dialog, samverkan och delaktighet.
Eskilstuna kommun erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
