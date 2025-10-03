Utvecklare C#/ .NET till ToFindOut i Stockholm
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm
2025-10-03
Utveckla smarta lösningar som fullstack utvecklare inom C#/.Net och bidra till att skapa tryggare arbetsplatser!
Som systemutvecklare hos oss får du möjligheten att arbeta i ett team där teknisk utveckling och samarbete står i fokus. Här satsar vi på att skapa en psykologiskt trygg arbetsmiljö med stor gemenskap och där varje individ bidrar till teamets framgång. Du får påverka tekniska lösningar, arbeta med både nyutveckling och förvaltning, samt ingå i ett initiativrikt tech-team som arbetar nära verksamheten. För dig som vill utvecklas tekniskt och bidra till att forma framtidens datainsamlingslösningar är detta en roll med stor potential.
Vi erbjuder dig
• Bli en del av ett branschledande företag.
• Utveckla produkter som påverkar hela verksamheten.
• En roll där du kan påverka och göra skillnad och bidra till ToFindOuts affär både på kort och lång sikt.
• Bli en del av en agil organisation som gärna experimenterar med metoder, tekniker och ramverk och uppmuntrar till innovation.
Det här gör du hos oss
Här blir du en av nyckelperson framåt och får bygga tjänster som hanterar bakgrundskontroll från grunden. Rollen innebär att du bland annat:
• Arbetar med nyutveckling av system för effektiv datainsamling och rapportering.
• Förvaltar och vidareutvecklar befintliga system.
• Utvecklar backend och fullstack-lösningar med fokus på .NET och databaser.
• Bidrar till optimering av API-integrationer och tekniska arbetsflöden.
• Deltar aktivt i par/mobprogrammering och teamdiskussioner för att hitta de bästa lösningarna.
Ditt team och arbetsplats
ToFindOut är ett familjärt företag som präglas av prestigelöshet med ett stort "VI" tänk. Här ställer vi upp för varandra, är snabbrörliga och jobbar mot samma mål. Du blir en del av ett tight tech - team om duktiga utvecklare som alla brinner för att utveckla de allra smartaste lösningarna.
Arbetsplatsen erbjuder flexibilitet men med regelbundna dagar på kontoret för att stärka teamkänslan. Vi sitter mitt i city på Barnhusgatan 3.
Mer om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av fullstack utveckling i Microsofts miljö och främst inom .NET och C#, gärna kombinerat med kunskaper inom SQL och RabbitMQ. Har du erfarenhet av eller intresse för Azure och DevOps är det ett plus, men inte ett krav.
Du är social, prestigelös och motiverad att lära dig nya saker, samtidigt som du har en logisk och lösningsorienterad inställning till tekniska utmaningar. Att samarbeta i ett team och delta i par/mobprogrammering är något du uppskattar, och du trivs med att dela med dig av dina kunskaper till andra.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
