Utvecklare bibliotek/ samordnare sökes till Kultur och skola
Region Halland / Bibliotekariejobb / Halmstad Visa alla bibliotekariejobb i Halmstad
2025-11-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens bibliotekslandskap i Halland? Har du ett strategiskt sinne, ett lyhört förhållningssätt och en passion för kulturens roll i samhället? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som utvecklare bibliotek/ samordnare hos Region Halland får du en nyckelroll i att driva och samordna regional biblioteksutveckling.
Du arbetar med flernivåsamverkan - lokalt, regionalt, nationellt och interregionalt - och bidrar till att förverkliga Hallands biblioteksplan och kulturplan. Du leder processer, identifierar trender och utmaningar, och skapar förutsättningar för hållbar regional utveckling.
Du har ett helhetsgrepp om det halländska och nationella bibliotekslandskapet och arbetar nära både interna och externa aktörer. Rollen innefattar även att utreda och handlägga ärenden till den politiska organisationen.
Tjänsten är placerad på Region Halland kultur som har sitt kontor i Halmstad.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Bibliotekarieutbildning eller motsvarande akademisk examen
- Mycket god kunskap om samverkansmodellen och nationell kulturpolitik
- Dokumenterad erfarenhet av processledning
- Erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation
- Erfarenhet av handläggning av ärenden till nämnd eller liknande
- Meriterande: erfarenhet från folkbibliotek
Du är en skicklig kommunikatör som kan förmedla komplex kunskap på ett pedagogiskt och inspirerande sätt - både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att bygga relationer, skapa förtroende och föra dialog med olika aktörer inom kultur, utbildning och samhällsutveckling. Du ser samverkan som en självklar väg till innovation och arbetsglädje.
Du har bekräftad erfarenhet av att framgångsrikt leda utvecklingsprocesser och förändringsarbete med ett systematiskt och inkluderande arbetssätt. Du förstår hur olika delar av bibliotekslandskapet hänger ihop och kan navigera mellan strategiska mål och praktiskt genomförande. Du håller dig uppdaterad om trender och utmaningar inom biblioteksområdet och omsätter insikter till konkreta insatser.
Du är både analytisk och kreativ - du planerar och prioriterar med precision, samtidigt som du är lyhörd för förändringar och ser möjligheter där andra ser hinder. Du har ett proaktivt förhållningssätt och trivs med att hitta konstruktiva lösningar i komplexa sammanhang.
Vi erbjuder:
- Ett dynamiskt och samhällsnyttigt uppdrag
- Möjlighet att påverka kulturens utveckling i Halland
- Samarbete med engagerade kollegor och aktörer inom hela biblioteksfältet
- En arbetsplats där nytänkande, inkludering och hållbarhet står i centrum
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Region Halland Kontakt
Karin Wettermark Jonsson, Förvaltningschef 035-179833 Jobbnummer
9592354