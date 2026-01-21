Utvecklare bibliotek - med fokus på läsfrämjande och skolbibliotek
2026-01-21
Vill du vara med och forma framtidens bibliotek i Halland?
Region Halland söker en utvecklare bibliotek med särskilt fokus på läsfrämjande och skolbibliotek.
Det här är en unik möjlighet att bidra till att stärka läsningens roll i samhället och skapa förutsättningar för livslångt lärande. Du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla metoder, insatser och samarbeten som gör skillnad - både i våra bibliotek och i skolans värld.
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där vi kraftsamlar kring gemensamma mål i Hallands kulturplan och biblioteksplan. Som utvecklare blir du en del av ett team som arbetar strategiskt och innovativt för att utveckla framtidens bibliotekslandskap.
Om uppdraget
I rollen som utvecklare bibliotek kommer du att:
- Stödja folkbibliotekens och skolbibliotekens utveckling i Halland.
- Utveckla, testa och implementera metoder för läsfrämjande insatser.
- Utbilda och vägleda bibliotekspersonal, skolpersonal, civilsamhället och andra aktörer i läsfrämjande frågor.
- Initiera och driva pilotprojekt samt följa upp och utvärdera insatser.
- Arbeta med omvärldsbevakning och identifiera trender för proaktivt utvecklingsarbete.
Vi söker dig som har Akademisk examen inom biblioteks och informationsvetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning/examen som bedöms likvärdig för uppdraget. Du har stor kunskap om bibliotekens roll och verksamhet. Erfarenhet av arbete på folkbibliotek är meriterande.
Vi vill också att du har dokumenterad förmåga att processleda grupper och driva utvecklings- och förändringsarbete tillsammans med olika aktörer. Du kan inspirera andra och skapa engagemang. För uppdraget krävs en stark kommunikativ förmåga, både i tal och skrift och vi utgår ifrån att du har ett strukturerat arbetssätt med fokus på lösningar.
Vi erbjuder:
- Ett stimulerande arbete där du får påverka och utveckla bibliotekslandskapet i Halland.
- Möjlighet att arbeta med innovativa projekt och skapa verklig samhällsnytta.
- En arbetsplats som värdesätter samarbete, kompetensutveckling och nytänkande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
