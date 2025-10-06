Utvecklande arbete på verkstad med bra lön - Södra Stockholm
2025-10-06
Om jobbet
Vi söker dig som vill jobba på en trivsam arbetsplats med goda möjligheter.
Har du ett intresse för bilar och vill arbeta som däckmontör? Just nu söker vi dig som gillar att arbeta fysiskt. Jobbet innebär att du kommer få jobba på vår kunds lager och förbereda däck på ett noggrant och ansvarsfullt sätt.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet sker i verkstad med kollegor genom att kontrollera, montera, balansera och kränga däck på både personbilar och lastvagnar.
I detta arbete krävs noggrannhet då många delar av jobbet görs på linje med olika stationer.
I arbetet ingår det att åka ut till kunder och utföra arbeten på plats hos kund.
Vi erbjuder dig interna utbildningar för att du ska kunna utvecklas och nå din absolut högsta nivå.
Om dig:
Vill jobba med kroppen i ett högt tempo
Flexibel
Lyhörd
Samarbetsvillig
Noggrann
Talar svenska flytande
Meriterande:
Erfarenhet av däckskifte
Jobbat som däckskiftare/däckmontör
B-körkort
Övrig information:
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetstid: Mån-fre 7.00-16.00
Placering: HägerstenOm företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
