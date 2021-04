Utvecklade vikariejobb på skolor och/eller förskolor i Stockholm - Precator Pedagogerna AB - Barnskötarjobb i Stockholm

Precator Pedagogerna AB / Barnskötarjobb / Stockholm2021-04-09Om jobbetVill du medverka till samhällets viktiga uppgift att bidra med trygghet och utveckling för barn och ungdomar?Arbetet som vikarie inom förskola och/eller fritidshem innebär att du med kort varsel (ofta samma morgon) ersätter ordinarie personals frånvaro. Vid arbete på förskolan kommer du, tillsammans med övrig personal, ansvara för en barngrupp genom att delta i lekar och aktiviteter både inom- och utomhus, hjälpa till vid på- och avklädning, delta i pedagogiska måltider och framförallt vara närvarande med barnen. Arbetet i skola innebär ofta att du bistår som resurs i klassrummet under skoltid för att sedan följa barnen till fritidshemmet som knyter an till och förstärker arbetet i skolan.Precator Pedgogerna erbjuder en flexibel anställning där du själv bestämmer vilka dagar du vill arbeta. Utifrån din profil och önskemål matchas uppdragen personligen till dig. Arbetet som vikarie varierar mellan olika förskolor och skolor vilket gör att du får testa på flera arbetsplatser. Du kommer på så vis samla på dig erfarenheter som är värdefulla för framtida tjänster. Som konsult får du även tillgång till ett brett nätverk av kollegor att lära av och utvecklas tillsammans med. Vikarietjänsten kan komma att leda till längre vikariat eller en fast anställning på de förskolor och skolor vi samarbetar med.2021-04-09Vi söker dig med avslutad gymnasial utbildning med erfarenhet av att arbete med barn och ungdomar. Det är meriterande om du tidigare arbetat på förskola/skola och/eller har relevant utbildning inom området. Arbetet ställer krav på att du som person trivs med att arbeta på olika arbetsplatser och har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt. Vidare är du trygg i rollen som förebild, är självgående och vågar ta egna initiativ. Du är kommunikativ och behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Framförallt har du ett brinnande intresse för barn och ungdomars lärande och utveckling!Så söker du jobbetFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande tar vi endast emot ansökningar via digital länk i annonsen eller vår hemsida. Har du däremot frågor gällande tjänsten går det bra att vända sig till kandidatansvarig Matilda Eldh på matilda.eldh@precator.se alternativt 072-536 38 89.För att arbeta i skola och förskola är det krav på ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Har du inget hemma så beställ ett redan idag!Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare vi samarbetar med finns i Storstockholm och Uppsala.Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Konsulterna får möjlighet att vikariera på olika förskolor och skolor för att hitta sin drömarbetsplats och kunderna får tillfälle att skapa kontakter och lära känna framtida medarbetare under mer praktiska former.Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Precator Pedagogerna AB5683247