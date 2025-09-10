Utveckla styrsystem för energibranschen - bli en del av framtiden!
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2025-09-10
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Här kommet du få chansen att arbeta med avancerade styrsystem för olje- och bränslesystem i en trygg och erfaren miljö. Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och har ett tekniskt driv - oavsett om du är junior eller har några års erfarenhet.
Om rollen
Du kommer att arbeta brett med hela styrsystemet - från programmering i PCS7 till gränssnitt mot kund via HMI och instrumentområdet. Rollen innebär att förstå processer, analysera befintliga lösningar och utveckla nya. Du kommer även att bidra till dokumentation och förbättringsarbete av befintliga produkter.
Går du in som junior börjar du med underhåll av mindre produkter, där du analyserar äldre lösningar, rättar till fel i gamla lösningar och föreslår förbättringar. Du får en trygg start i ett projektteam med styrkonstruktör, elkonstruktör och delprojektledare - alla med lång erfarenhet och stort stöd i komplexa frågor.
Exempel på arbetsuppgifter
• Underhåll och förbättring av färdiga produkter
• Analys av referensprojekt och kravställning
• Programmering i PCS7 och paketering av styrsystemskod
• Produkt- och verksamhetsutveckling
• Samarbete i projektgrupper med olika tekniska kompetenser
Vi söker dig med...
• Civilingenjörsutbildning inom teknisk fysik, elektroteknik, maskinteknik eller likvärdig
• Alternativt YH-utbildning inom automation eller el/automation
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Datavana och erfarenhet av Office-paket
•
Meriterande för tjänsten
• Programmering i PCS7 eller T3000
• Erfarenhet av S7 och funktionsblockprogrammering
• Intresse för processförståelse och teknisk problemlösning
Du erbjuds
Du blir en del av en kombinerad utvecklingsgrupp med bred kompetens inom styrsystem, elkonstruktion, cybersäkerhet, informationshantering och funktionssäkerhet. Gruppen sitter tillsammans i ett öppet landskap och arbetar både i projektteam och självständigt beroende på uppgift. Hos kunden har du möjlighet att arbeta hemma 2 dagar/vecka. Du erbjuds även kollektivavtal och goda anställningsvillkor.Publiceringsdatum2025-09-10Företaget
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos
kunden.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju (Kund)
Beslut
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Anställningsvillkor
Start: omgående
Arbetstider: kontorstider 8-17 med flex, möjlighet till distansarbete 2 dagar/veckan
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid
Jag ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51224_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sofia Flogén sofia.flogen@framtiden.com Jobbnummer
9501552