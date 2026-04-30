Utveckla(s) i Trafikverket - Vi söker systemvetare i Linköping
2026-04-30
Vill du komma igång med din karriär inom systemutveckling? Hos oss får du lära dig genom att göra - en bra start för dig som vill växa i rollen som utvecklare.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som systemvetare hos oss blir du en del av ett utvecklingsteam där du får arbeta praktiskt med hela kedjan inom systemutveckling. Du kommer att få handledning av erfarna kollegor och möjlighet att snabbt utvecklas i rollen. Fokus ligger på programmering och testautomation, men också problemlösning för att förstå hur våra system används och kan förbättras.
Du kommer att få prova på olika delar av utvecklingsarbetet och vara med och påverka både arbetssätt och lösningar i våra projekt. Vi arbetar huvudsakligen med programspråk och ramverk som C# .Net, Blazor, OpenShift, mm.
Vi tror på att lära genom att göra och du kommer att vara delaktig i hela utvecklingsprocessen. Det här är en chans att inte bara tillämpa dina studiekunskaper utan också fördjupa dig i viktiga verktyg och tekniker inom systemutveckling!
Som systemvetare hos oss får du:
Göra skillnad - våra system påverkar tågtrafiken i hela Sverige
Möjlighet att påverka framtidens infrastruktur
Flexibla arbetsformer och balans mellan jobb och fritid
Trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter, både tekniskt och som person
Arbeta i ett team med erfarna kollegor där vi hjälps åt, har kul och stöttar varandraKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och nyfikenhet som driver dig att utforska och testa nytt. Du har en vilja och tar aktivt initiativ till att driva förbättringar som bidrar till utveckling och förvaltning av olika system för anläggningsövervakning och eldriftledning. Du har god analytisk förmåga och trivs i en miljö som lyfter kreativitet, frågor och problemlösning. Eftersom rollen innebär många kontaktytor kan du kommunicera på ett tydligt sätt anpassat för mottagaren och samarbeta väl med andra.
Vi söker dig som har:
universitets-eller högskoleutbildning om minst 180hp, eller YH-utbildning (minst 2 år) inom IT (exempelvis systemvetenskap, systemutveckling eller datavetenskap) uttagen 2024, 2025 eller ämnar ta examen senast VT 2026
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Extra plus om du har kunskap och/eller erfarenhet av:
systemutvecklingsarbete i olika delar av kedjan; kravställning, design, programmering, test, driftsättning
programmering inom Microsoftplattformen med C# och .NET
webbutveckling
front-end utveckling
agilt arbetssätt
Övrig information
Placeringsort för tjänsten är Linköping.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan över tid.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker digitalt via Skype och är planerade att genomföras under vecka 23 och 24.
Vid ansökan vill vi att du bifogar intyg på din godkända utbildning och/eller examensbevis. Beräknar du ta examen under VT 2026 behöver du komplettera din ansökan med detta bevis/intyg innan en anställning kan påbörjas.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:074".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se
Rekryterande chef
Jerry Onmalm jerry.onmalm@trafikverket.se 0101231784
