Utveckla karriären som ögonspecialist i sydvästra Sverige
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-07
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Vill du kombinera professionell utveckling med hög livskvalitet?
Vi söker nu en ögonspecialist till en välfungerande och utvecklingsorienterad klinik i sydvästra Sverige. Här får du arbeta i en stimulerande och trygg miljö, med ett brett patientunderlag och möjlighet att bidra med din kompetens i en verksamhet som värdesätter kvalitet och lagarbete.
Om kliniken:
Kliniken erbjuder modern ögonsjukvård för patienter i alla åldrar. Här arbetar du i ett kompetent och engagerat team där du har tillgång till uppdaterad diagnostisk och behandlingsmässig utrustning. Du får möjlighet att arbeta brett inom oftalmologin, samtidigt som det finns utrymme att fördjupa sig inom specifika områden.
Områden inom klinikens verksamhet:
Allmän oftalmologi
Barnoftalmologi
Behandling och uppföljning av diabetesretinopati
Glaukomuppföljning och kronisk ögonvård
Neurologiska och inflammatoriska ögonsjukdomar
Kataraktbedömningar och möjlighet till kataraktkirurgi för dig med rätt kompetens
Kliniken präglas av ett gott arbetsklimat, stabil bemanning och ett strukturerat samarbete mellan läkare, optiker, sjuksköterskor och undersköterskor.
Din roll:
Som specialistläkare i ögonsjukdomar ansvarar du för:
Bedömning, behandling och uppföljning av patienter med olika typer av ögonsjukdomar
Att bidra aktivt till teamarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
Handledning av ST-läkare
Deltagande i utveckling av klinikens arbetssätt och medicinska processerPubliceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Svenskt specialistbevis i ögonsjukdomar
Minst två års erfarenhet som specialist
God förmåga att arbeta både självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Varför arbeta här?
Kliniken är belägen i sydvästra Sverige, i ett område känt för sin natursköna miljö, närhet till både kust och inland, samt ett rikt kultur- och fritidsliv. Här erbjuds en balans mellan karriär och privatliv, med trygga bostadsområden, bra skolor och möjligheter till ett aktivt familje- eller friluftsliv.
Vad Dignus Medical erbjuder dig:
Stöd genom hela rekryteringsprocessen
Assisterad hjälp med boende och flytt, inklusive stöd för familjen
Ta nästa steg i din karriär
Detta är en möjlighet för dig som är ögonspecialist att växa i din yrkesroll och samtidigt få livskvalitet i vardagen.
Ansök idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Dignus Medical firar 20 år! Se filmen (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
där vi delar resan från starten till idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Rekryterare
Sevgi Iljazi sevgi@dignusmedical.se +46732034790 Jobbnummer
9995720