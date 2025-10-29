Utveckla framtidens sensorer för autonoma fordon
Erfaren mjukvaruutvecklare inom sensor- och signalbehandling
Vill du vara en del av utvecklingen av framtidens autonoma fordon? Vi söker dig som vill arbeta med avancerad mjukvaruutveckling inom sensor- och signalbehandling i ett team som ligger i teknikens framkant.
I rollen samarbetar du nära både mjukvaruutvecklare och experter inom sensorteknik, både i och utanför teamet. Arbetet sker i en agil miljö med fokus på innovation, samarbete och kontinuerligt lärande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla mjukvara för signalbehandling och sensorkalibrering i komplexa system
Utföra analys och felsökning i simuleringar, på testbänkar och i testfordon
Samarbeta med och påverka kollegor i andra team
Vi söker dig som:
Är en lagspelare med vilja att lära, stötta och utforska nya tekniker
Är analytisk, resultatinriktad och har ett starkt driv
Har passion för innovation och vill vara med och driva utvecklingen av autonoma fordon
Du har flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling och goda kunskaper inom:
C++
Linux
Realtidssystem
Agil utveckling
Meriterande erfarenheter och områden du får möjlighet att utvecklas inom:
Perceptionssensorer (kamera, lidar, radar)
Nvidia DRIVE, Qualcomm, Ambarella eller liknande plattformar
Utveckling av komplexa system
CI/CD och molnteknologier
Fordons- och säkerhetskritiska miljöer
Testning i labbmiljö och på testfordon (inkl. möjlighet till lastbilskörkort)
Arbetsspråk: Engelska, i tal och skrift
Omfattning: Heltid
Hybridarbete, minst tre dagar i veckan på plats
Urval sker löpande
Goda möjligheter till förlängning
Bakgrundskontroll genomförs innan start.
