Utveckla framtidens missilsystem som Mjukvaruingenjör hos Saab!
2026-06-02
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som mjukvaruingenjör hos oss blir du en viktig del av utvecklingen och underhållet av produkter inom vårt affärsområde Missile Systems. Här får du möjlighet att arbeta nära tekniken och bidra till framtida produkter som gör verklig skillnad i vårt uppdrag att hålla människor och samhällen säkra.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team med kollegor som arbetar enligt agila principer. Tillsammans driver ni utvecklingen framåt, delar kunskap och tar ansvar för lösningar som behöver vara robusta, genomtänkta och hållbara över tid. Rollen ger dig stort utrymme att påverka både teknik och arbetssätt, och eftersom vi befinner oss på en tillväxtresa finns det goda möjligheter för dig att bidra med idéer kring metoder, struktur och hur vi arbetar tillsammans.
Hos oss finns en bred variation av mjukvaruutveckling och systemutveckling på många nivåer. Beroende på vilket team du tillhör kan du arbeta med allt från inbyggda system till stora grafiska planeringssystem. Du får spännande och varierande arbetsuppgifter med flera nya projekt på gång, samtidigt som du också är med och vidareutvecklar och vårdar befintliga produkter. Det skapar en vardag där du både får använda din nuvarande kompetens och fortsätta utvecklas i takt med tekniken, teamet och affären.
Placeringsort för rollen är i Karlskoga.
Vi söker dig som har goda kommunikativa färdigheter i svenska och engelska och som trivs med att arbeta nära andra i team, samtidigt som du också kan ta eget ansvar och driva ditt arbete självständigt. Du har erfarenhet av att arbeta i en agil miljö, är ansvarsfull i ditt sätt att ta dig an uppgifter och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet som hårdvarunära mjukvaruutvecklare med kunskaper i C/C++, erfarenhet av Linuxbaserad utvecklingsmiljö samt kunskaper inom testning, continuous integration, underhåll av utvecklingsmiljöer och säkerhetsutveckling.
Vidare tror vi att du drivs av lärande, uppskattar friheten att ta tekniska initiativ och motiveras av att arbeta med lösningar där kvalitet, syfte och långsiktig påverkan står i centrum.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vad vid gällande bestämmelser för säkerhetsskyddet. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning kan, i förekommande fall, medföra krav av visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
691 50 KARLSKOGA
