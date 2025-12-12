Utredningsstrateg - som vill och kan förverkliga
2025-12-12
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Familjeförvaltningen i Sjöbo kommun är unik i sin organisering. Vi ansvarar för förskola, skola, arbetsmarknad och socialtjänst, bibliotek, kultur och fritid. Vår breda uppdrag ger oss unika förutsättningar att samverka och skapa goda livsvillkor för familjer och individer i Sjöbo kommun.
Väx hos oss
Älskar du att driva och leda välgrundad utveckling? Är du en person som tycker om att undersöka frågor systematiskt - i detalj och som helhet? Glimrar du när du får driva och leda projekt? Då har vi en tjänst som passar dig! Vi behöver din nyfikenhet, analytiska kompetens, ditt driv och din handlingskraft.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi letar efter en skicklig utredare och driven projektledare i en och samma tjänst. Tjänsten är en bred strategisk roll där du gör skillnad med din förmåga att förena olika perspektiv.
Mer konkret innebär uppdraget som utredare omvärldsbevakning, databehandling och analys. Du utreder till exempel kapaciteter, lokalbehov och kompetensförsörjning. Som projektledare förväntas du leda förändringsarbeten, utveckla idéer, inhämta synpunkter och planera för uppföljning och utvärdering. Du leder och driver projekt från vilja till verklighet.
Ditt utredningsarbete blir ofta beslutsunderlag som är viktiga för att våra politiker och chefer ska kunna fatta välgrundade beslut. Du ansvarar också för framtagande, uppföljning och utvärdering av förvaltningsövergripande planer. Ditt arbete innebär därför att du har stora möjligheter att påverka förvaltningens riktning och framgång.Kvalifikationer
Du har relevant universitets- eller högskoleutbildning inom område för uppdraget, exempelvis statsvetenskap, samhällsplanering, socialt arbete eller juridik. Vi ser gärna att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer relevanta för tjänsten.
Du behöver vara analytisk, strukturerad och ha förmågan att initiera och driva utvecklingsfrågor för att lyckas i din roll. Givetvis kan du sätta mål och nå resultat och har lätt för att skapa dig en helhetssyn över olika områden.
För att trivas i din behöver du också ha hög kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Du är en tydlig, trygg person med hög social kompetens och med förmåga att engagera medarbetare.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Sjöbo kommun, Ledning/Administration, Familjeförv
Kvalitet och Myndighetschef
