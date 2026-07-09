Utredningssekreterare till Patientnämndens kansli
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2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Patientnämndens kansli är en fristående och opartisk funktion inom Region Blekinge. Patientnämndens verksamhet omfattar frågor som gäller hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av region eller kommun, eller enligt avtal med regionen. Vårt uppdrag styrs av en politisk nämnd: Patientnämnden.
Patientnämnden fungerar som stöd och hjälp till patienter och närstående i kontakten med vården. Som utredningssekreterare hos oss får du möjlighet att bidra till en god patientsäkerhet och ha en viktig roll i att främja dialogen mellan patienter, närstående och vårdens verksamheter.
Patientnämndens kansli bidrar även till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet genom att uppmärksamma erfarenheter och synpunkter från patienter och närstående. Som en del i detta arbete samverkar patientnämnden även med Inspektionen för vård och omsorg samt Socialstyrelsen.
Patientnämndens kansli är en mindre verksamhet med korta beslutsvägar och stora kontaktytor. Vi söker nu dig som vill arbeta i en omväxlande, betydelsefull och utvecklande roll som utredningssekreterare hos oss. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsresa och vi ser fram emot att fortsätta den tillsammans med dig!
Om jobbet
Du kommer att arbeta med handläggning av inkomna ärenden och i rollen har du dagligen kontakt med patienter och närstående, liksom med olika funktioner och chefer inom vården. En central del av ditt arbete är också att vara en rådgivande funktion där du bland annat ger information om patienters rättigheter, hälso- och sjukvårdens regelverk samt annan relevant information kopplat till Region Blekinges riktlinjer.
Arbetet som utredningssekreterare innebär bland annat att:
• ge information om verksamheten till olika intressegrupper, hälso- och sjukvården och allmänheten samt hantera kontakter med olika myndigheter
• bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet genom att analysera inkomna ärenden, sammanställa rapporter och samverka med berörda verksamheter
• utveckla, implementera, underhålla och förbättra interna processer
• företräda verksamheten samt presentera patientnämnden och dess resultat både internt och externt
• ta emot och handlägga klagomålsärenden samt hjälpa och stödja patienter och närstående
• utbilda, stödja och förordna stödpersoner åt patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftnin
Du kommer att ha en självständig roll där det ställs stora krav på eget ansvar och förmåga att driva ditt arbete framåt. Samtidigt blir du en del av en mindre verksamhet där samarbete, engagemang och delaktighet är viktiga delar i vårt arbetssätt.
Tjänsten innebär arbete dagtid med möjlighet till flexibel arbetstid. Hos oss erbjuds du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag och tillgång till gym.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövnings intervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För tjänsten krävs körkort.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i liknande roller samt erfarenhet av olika verktyg och system för dataanalys. Det är även meriterande om du har erfarenhet av handläggning och juridiska frågeställningar.
Som person är du serviceinriktad och har ett genuint intresse av att hjälpa och vägleda andra människor. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete, är trygg i din roll och har ett gott omdöme även i komplexa situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
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371 81 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Patientnämndens stab Kontakt
Vårdförbundet Nås via växeln 0455-731000 Jobbnummer
9998497