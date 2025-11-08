Utredningssekreterare till Patientnämndens kansli, Region Blekinge
Region Blekinge / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-11-08
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-08Om företaget
Patientnämnden är en fristående och opartisk funktion inom Region Blekinge.
Patientnämndens verksamhet omfattar frågor som gäller hälso- och sjukvård (här ingår tandvård) som bedrivs av region eller enligt avtal med region samt inom kommun.
Utifrån synpunkter och klagomål från patienter och närstående ska patientnämnden fungera som stöd och hjälp till patienter med problem som uppstått i kontakten med vården. Patientnämndens kansli ska också bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvårdens verksamhet. Som ett led i detta arbete samverkar patientnämnden med Inspektionen för vård och omsorg samt Socialstyrelsen.
Vi söker nu dig som vill arbeta i en omväxlande och bred roll som utredningssekreterare på patientnämndens kansli.
Om jobbet
Som utredningssekreterare hos patientnämnden arbetar du aktivt och stödjande med handläggning kring enskilda patientärenden. I din roll hanterar du dagligen flera kontaktytor med patienter, närstående och övrig personal inom olika funktioner samt med chefer inom vården. En central del av ditt arbete innebär även att vara en rådgivande funktion där du bland annat ger information om rättigheter, hälso- och sjukvårdens regelverk samt annan relevant information om Region Blekinges riktlinjer. En viktig del i din roll kommer också innebära att återföra patienternas synpunkter till vården.
Arbetet som utredningssekreterare innebär bland annat att:
- ge information om verksamheten till olika intressegrupper, hälso- och sjukvårdspersonal, allmänhet samt hantera kontakter med olika myndigheter
- bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården där du analyserar inkomna ärenden, sammanställer rapporter och samverkar med berörda verksamheter
- utveckla, implementera, underhålla och förbättra interna processer
- företräda verksamheten och presentera patientnämnden och dess resultat både internt och externt
- ta emot och handlägga klagomålsärenden samt hjälpa och stödja patienter och närstående
- utbilda, stödja och förordna stödpersoner åt patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftningarna
Då patientnämndens kansli befinner sig i en period av utvecklings- och förbättringsarbete ställs det höga krav på god vilja och förmåga att delta i verksamhetens pågående utvecklingsarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 procent. Löpande urval tillämpas, tillträde sker efter överenskommelse.
Om dig
Vi välkomnar dig med högskole-/universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i liknande roller liksom erfarenhet av dataanalys-verktyg .
Som person är du serviceinriktad och intresserad av att hjälpa människor. Du trivs bra att arbeta både självständigt och i team. Vidare har du en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete, ett gott omdöme, samt är stabil och trygg i dig själv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort krävs!
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag, i denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövnings intervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Patientnämndens kansli Kontakt
Christin Svensson, Avdelningschef 0455-735419 Jobbnummer
9595080