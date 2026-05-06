Utredningssekreterare/kommunikatör, nationella samordnaren suicidprevention
2026-05-06
Enheten för hälsa och civilsamhälle, Socialdepartementet
Är du en erfaren kommunikatör med erfarenhet av att ha arbetat både strategiskt, operativt och samordnande med kommunikation inom statlig myndighet? Vi söker nu en kommunikatör för ett kortare uppdrag som vill använda sina förmågor i kansliet för den nationella samordnaren för ett samlat suicidpreventivt arbete som är en av Socialdepartementets bokstavsutredningar.
Enheten för hälsa och civilsamhälle på Socialdepartementet arbetar med politikområden som främjar goda livsvillkor i Sverige. Enheten ansvarar för frågor som rör folkhälsa, psykisk hälsa och psykiatri, tandvård, alkohol, narkotika, tobak, dopning, hälsoskydd och smittskydd, civilsamhälle, idrott, trossamfund och ungdomsfrågor.
Kansliet för den nationella samordnaren för ett samlat suicidpreventivt arbete behöver nu förstärkas med en strategisk kommunikatör. Kommunikatören ska stödja den nationella samordnaren att bidra till att öka kunskap, engagemang och handlingskraft i det suicidpreventiva arbetet nationellt, regionalt och lokalt. Kommunikatören ska säkerställa en samlad, strategisk och engagerande kommunikation som stärker genomförandet av den nationella inriktningen och stöder samordnarens uppdrag.
Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. att utveckla och förvalta en kommunikationsplan, översätta politiska mål, kunskapsunderlag och rekommendationer till budskap och kommunikativa insatser för olika målgrupper, planera och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till rapporter, delredovisningar och konferenser, säkerställa att kommunikationen följer etiska riktlinjer och god praxis för rapportering om suicid och psykisk ohälsa, omvärldsbevaka bl.a. mediebild och samhällsdebatt samt bidra till struktur för lärande och uppföljning av kommunikationsinsatser.
Bakgrund
Du har en relevant akademisk utbildning inom kommunikation, informationsdesign eller journalistik. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat och strategiskt kommunikationsarbete, vana av att använda digitala kanaler i kommunikationssatsningar och erfarenhet av att ge ledningsnära stöd inom kommunikationsområdet. Du behöver ha erfarenhet av att leda och koordinera större kampanjer och kommunikationsinsatser från analys till genomförande och utvärdering med ett samordnande och/eller projektledaransvar. Du har även erfarenhet av att ha arbetat med strategisk kommunikation inom psykisk hälsa, suicidprevention eller närliggande områden. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har relevanta projektledar- eller ledarskapsutbildningar samt om du har erfarenhet av att ha samordnat kommunikation i nationella satsningar inom statlig myndighet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Som strategisk kommunikatör är det viktigt att du har mycket god stilistisk förmåga, är strategisk, självgående och att du har hög integritet och gott omdöme. Därtill behöver du ha god analytisk förmåga och kunna hantera komplex och känslig information med saklighet, empati och trygghet.
Övrig information
Tidsbegränsad anställning i cirka 10 månader. Stationeringsort Stockholm.
Tillträde snarast.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Elisabet Aldenberg eller rekryteringsspecialist Therese Blom. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Johan Stålhammar för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 27 maj 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Så ansöker du
