Utredning barn och unga 3 söker en socialsekreterare
2025-12-29
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en socialsekreterare till Utredning Barn och Unga 3 som vill bidra till att skapa trygghet och långsiktiga lösningar för barn och unga i Botkyrka.
Hos oss arbetar du med att utreda och bedöma barns och ungas behov av skydd och stöd enligt socialtjänstlagen. Du ansvarar för hela utredningsprocessen, från bedömning till beslut och uppföljning av insatser. När det finns behov av insatser planerar du tillsammans med barnet, föräldrarna och andra viktiga personer vilket stöd som bäst kan skapa trygghet och stabilitet i vardagen. Arbetet innebär nära samverkan med barnet, vårdnadshavare och andra viktiga aktörer som skola, förskola och hälso- och sjukvård. Du arbetar utifrån metoden Signs of Safety, som bygger på delaktighet och tydliga mål i arbetet med familjer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- samtala med barn och föräldrar för att få en fördjupad förståelse för deras situation, behov och styrkor
- följa upp att beslutade insatser ger resultat och anpassa stödet när behoven förändras
- samverka med vårdnadshavare, nätverk och aktörer som skola, förskola samt hälso- och sjukvård för att skapa ett samlat stöd kring barnet
- dokumentera utredningar, beslut och uppföljningar löpande i verksamhetssystemet Lifecare.
Hos Utredning Barn och Unga 3 blir du en del av en verksamhet med tydliga processer och ett systematiskt arbetssätt. Vi erbjuder en stabil och strukturerad organisation där du ges goda förutsättningar att arbeta rättssäkert med fokus på kvalitet i det sociala arbetet och du har även en nära ledning i form av förste socialsekreterare och enhetschef.
Vi erbjuder dig
På Utredning Barn och Unga 3 arbetar 26 medarbetare med lång erfarenhet av barnskyddsarbete, där 20 är socialsekreterare, 3 förste socialsekreterare, enhetschef, administratör och två medarbetare som är ett handläggarstöd. Enheten är en del av verksamhetsområdet Barn och Unga, som består av totalt fyra utredningsenheter som samarbetar tätt för att säkerställa ett rättssäkert och kvalitativt socialt arbete. Tillsammans utvecklar vi våra arbetssätt, skapar hållbara rutiner och stärker samverkan både inom förvaltningen och med externa aktörer. Just nu pågår ett aktivt utvecklingsarbete för att ytterligare höja kvaliteten i våra utredningar och förbättra samverkan mellan enheterna.
Enheten präglas av ett starkt samarbete och en kultur där man stöttar och tar hand om varandra, samtidigt som vi har roligt tillsammans. Som ny medarbetare får du en tydlig introduktion till arbetet och kontinuerligt stöd från förste socialsekreterare och erfarna kollegor. Hos oss finns tillgång till handledning, MI-coacher och Signs of Safety-coacher som ger stöd i det dagliga arbetet. Vi erbjuder fortlöpande kompetensutveckling och utbildningar inom bland annat Signs of Safety och andra relevanta områden. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bidra till ett socialt arbete med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och barnets bästa.
Så här säger medarbetarna på Utredning Barn och unga 3 om varför man vill jobba hos oss:
- arbetet är utmanande, varierande med en mängd olika problemområden i familjerna och omväxlande arbete med små och stora barn.
- närhet till chef och arbetsledning.
- en enhet där man trivs och där man arbetar mycket med allas arbetsmiljö.
- att vara en del av Utredning Barn och unga innebär inte endast ett intressant och spännande arbete, utan även att vara en del av grupp i olika åldrar med högt i tak, vi är omtänksamma, ställer upp för varandra och vi har nära till skratt.
- det finns bra möjligheter till utbildningar och föreläsningar.
- man kan kombinera familjelivet med jobbet vilket är en stor fördel.
Du som söker till oss
Du har en socionomexamen och dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du har även erfarenhet av att skriva utredningar och fatta beslut enligt socialtjänstlagen där du på ett tydligt och professionellt sätt dokumenterar och motiverar dina bedömningar.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av utredningsarbete inom barn och unga.
- Utbildning i Signs of Safety, BBIC och MI.
- Erfarenhet av dokumentationssystemet Lifecare.
- B-körkort.
Arbetet som socialsekreterare inom Utredning Barn och Unga kräver att du är strukturerad och trivs med att arbeta metodiskt i en miljö där flera utredningar pågår samtidigt. Du planerar, prioriterar och dokumenterar ditt arbete med noggrannhet för att säkerställa att varje beslut är rättssäkert och grundat på tillförlitlig information. Du har ett analytiskt arbetssätt och kan se helheten i varje ärende, samtidigt som du håller fokus på detaljerna som är avgörande för bedömningen.
Du är trygg i din yrkesroll och kan fatta välgrundade beslut även i pressade eller komplexa situationer. Samtidigt är du samarbetsorienterad och bidrar till ett öppet och lösningsinriktat arbetsklimat tillsammans med kollegor, vårdnadshavare och samverkansaktörer som skola och hälso- och sjukvård. För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad och snabbt kunna anpassa dig till förändrade förutsättningar, alltid med barnets bästa som utgångspunkt.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
