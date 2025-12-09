Utredning av exploatering inom riksintresset till stor kund -Uppdragsper...
2025-12-09
Utredning av exploatering inom riksintresset till stor kund Kompetensnivå 4 Uppdragsperiod: 19 jan 2026 - 19 jan 2029
Sista dag att ansöka är 5 december 2025
Stationering eller placering: Upplands-Bro Hybrid (på plats/på distans)Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior konsult som kan leda en kvalificerad utredning av exploatering inom riksintresseområden åt en av våra största kunder. Uppdraget kräver gedigen erfarenhet av plan- och miljölagstiftning, avancerad analysförmåga samt förmåga att balansera samhällsintressen mot utvecklingsbehov. Du kommer att driva arbetet självständigt på hög strategisk nivå, samordna dialog med myndigheter och intressenter samt leverera beslutsunderlag av högsta kvalitet. Som expert på nivå 4 förväntas du vara trygg i komplexa utredningar och bidra med både helhetsperspektiv och djup specialistkompetens.
Krav på arbetsuppgifter Utreda i vilken omfattning det är möjligt att exploatera på Norra Stäksön och vilka konsekvenser det skulle få för riksintresset. * Analys av möjligheten av att exploatera utifrån tätortsutveckling. Analys av behovet att inkludera området i tätortsavgränsningen utifrån regionala och kommunala bostadsförsörjningsmål och andra hållbarhetsmål. * Analys av möjligheten att bygga utan att natur- och kulturvärdena samt turismens och friluftslivens intressen påtagligt skadas. * Beskriva och analysera riksintressets värde på platsen. * Analys av områdets användning och hur folk rör sig. * Analys av effekterna på naturen vid ett ökat antal boende samt besökare. * Analys av påverkan på kulturmiljö. * Förslag på omfattning och struktur vid exploatering för att minimera påverkan på riksintresset. * Löpande delta på arbetsmöten för detaljplanen. * Ansvara för dialogmöten med Länsstyrelsen. * Ge rådgivning för utformning av detaljplaneförslaget. * Fram till detaljplanens antagande komplettera utredningen, och bistå i diskussioner om riksintressets påverkan och hur planens konsekvenser kan minskas. * Vid eventuellt överklagande eller överprövning bidra med underlag och bistå vid yttrande till domstol.
Krav på leverans Skriftlig rapport. * Avstämningsmöte om utredningens slutsatser innan utredningen sammanställs, minst 2 veckor före respektive skriftlig leverans. * Skriftlig rapport ska levereras i PDF-format och ska uppfylla krav på tillgänglighet (Kraven finns specificerade i den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2, som bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.). * Kartunderlag ska redovisas enligt kommunens kravspecifikation för leverans av geodata o Information som redovisas i kartor ska levereras i SHP-format o Kartunderlag, provpunkter, polygoner och ytor ska levereras georefererade med attribut enligt gällande SIS-standard med information om deras innehåll i SHP format o Kartunderlag ska också kunna levereras i dwg-format om det efterfrågas.
RollSakkunnig inom strategisk miljöbedömning. Kompetens inom naturmiljö. Kompetens inom kulturmiljö. Miljöjuridik - juridisk kompetens inom området för riksintresse och exploatering. Erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivning. Erfarenhet av att föra dialog med Länsstyrelsen i liknande frågor. Samtliga kompetenserna ska offereras inom uppdraget.Kompetensnivå
Uppdragsansvarig: Minst nivå 4
Nivåbeskrivningar är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens måste kriterierna för nivå-beskrivningarna uppfyllas. Kompetensnivåerna utgör miniminivåer. En konsult som uppfyller en högre nivå får också erbjudas på lägre nivåer.
Kunskap - Hög kompetens inom området. Erfarenhet - 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Ledning - Tar huvudansvar för ledning av större grupp. Självständighet - Mycket stor.
Stationering eller placering: Hybrid (på plats/på distans) Inventeringar på plats. Möten ska kunna ske både på plats och på distans.
Krav på dokumentation * Du ska dokumentera processen, för att det ska kunna vara underlag till en kommande miljöbedömning.
Säkerhetskrav Myndigheten kan till exempel ställa specifika och förtydligande krav på informationssäkerhet baserade på informationsklassning med utgångspunkt från den information som ska hanteras.
Startdatum: 2026-01-19
Slutdatum: 2029-01-19
Möjlighet till förlängning: Ja Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9636325