Utredare/utvecklingsledare till kultur- och fritidsförvaltningen!
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
2025-10-15
Publiceringsdatum2025-10-15
Vi söker en utredare/utvecklingsledare till kultur- och fritidsförvaltningen! Vår verksamhet innefattar en stor bredd, bland annat idrottsanläggningar, fritidsgårdar, musik- och kulturskola, bibliotek, offentliga arrangemang, barn- och ungdomskultur och konsthall.
Tjänsten är placerad på förvaltningens centrala administration där verksamheten fungerar som stöd till nämnd, förvaltningsledning och enheterna inom frågor som rör utveckling/utredning, nämndadministration, kommunikation, ekonomi, HR samt föreningsstöd.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som utredare/utvecklingsledare är omväxlande och har stor bredd och variation i arbetsuppgifter. Rollen innebär att du självständigt driver processer, ofta i samverkan inom förvaltningen och med andra förvaltningar inom kommunen. Du planerar på egen hand eller i team för uppdrag som kan komma från förvaltningschef, ledningsgrupp eller initieras av den politiska nämnden.
I uppdraget ingår att:
- Leda, stödja och samordna förvaltningens arbete kring intern styrning.
- Uppföljning och analys i vårt styr- och ledningssystem.
- Omvärldsbevaka, vara sakkunnig och ta fram beslutsunderlag till ledning och politik.
- Framskrivning av till exempel utredningar, tjänsteskrivelser och svar på remisser från förvaltningar och nämnder.
- Konsultativt stöd till förvaltningens chefer, både gällande sakkunskap och metodutveckling.
Under våren sker ett större arbete kring att ta fram strategiska planer för kultur och fritid där du kommer ha en stor del i arbetsprocessen.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning med inriktning statsvetenskap eller offentlig förvaltning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och behärskar ärendeprocessen, men det viktigaste är att du är drivande, gillar utmaningar och levererar resultat.
Förvaltningens ambition är att följa med i de samhällsförändringar som sker, att våra verksamheter är flexibla och anpassar sig efter invånarnas behov. Det ställer krav på att du har förmåga till omvärldsanalys och att se helheten framför delarna. Du kommer med egna initiativ och är bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete och de uppdrag som du ansvarar för. Det är en fördel om du är van vid att hantera och tolka stora mängder data, att kommunicera dina resultat på ett tydligt sätt, samt trivs med att leda och arbeta med grupper.Anställningsvillkor
Då framskrivning av olika typer av material är en stor del av tjänsten behöver du ha god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi vill därför att du bifogar tidigare utredningsuppdrag, rapporter/uppföljningar eller liknande till ansökan.
Tjänsten är en visstidsanställning under ordinarie medarbetares föräldraledighet.
Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Vänersborgs kommun
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Administration
