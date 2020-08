Utredare till ungdomsgruppen i Sollentuna med fokus på barnförhö - Polismyndigheten, Polisregion Stockholm - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Stockholm

Polismyndigheten, Polisregion Stockholm / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm2020-08-24Polismyndigheten, polisregion Stockholm har ca 7000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.Polisområde Nord ligger geografiskt i Region Stockholm. Lokalpolisområde Sollentuna utgörs av kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby samt Sigtuna. Europaväg 4 (E4) löper genom hela lokalpolisområdet. Befolkningsmängden är sammanlagt ca 160 000. Bebyggelsen varierar från villaområden med relativt hög medelinkomst till områden som är socialt utsatta.Lokalpolisområde Sollentuna har varierande typer av problematik och utmaningar. Exempelvis är ett område att betrakta som benämns utsatt område och ett benämns som riskområde (rapport NOA HD 5800-61/2015: Utsatta områden-sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser).Utmaningarna varierar, liksom i de flesta lokalpolisområden, mellan ungas kriminalitet och kriminella nätverk som har stor påverkan på lokalsamhället.2020-08-24Uppdraget innebär arbete vid lokalpolisområdets ungdomsutredningsgrupp. Som utredare i ungdomsgruppen kommer du att hantera allt från enklare brott av mängdbrottskaraktär till grova våldsbrott, samtidigt kommer du vara lokalpolisområdets specialist på förhör med barn under 15 år.Oregelbundet, men förekommande, genomförs utredningsstödjande åtgärder till Grova brott-, Jour- samt Brott i nära relation-sektionen. Även samverkan med andra lokalpolisområden och mellan det egna lokalpolisområdets olika verksamheter är en självklar och viktig del av vårt uppdrag.Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete där du möter kvalificerade arbetsuppgifter under stort mått av eget ansvar.Arbetet sker främst under kontorstid men emellanåt krävs kvälls- och helgarbete.Detta är en möjlighet för dig som har:svensk godkänd polisexamen enligt polisförordningen, civil med annan utbildning eller motsvarande förvärvad kunskap som Polismyndigheten bedömer som likvärdig.god datavanagod förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrifterfarenhet och kunskap kring förhör med barn minst ner till 12 års ålder.Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:barnförhörsledarutbildningytterligare språkkunskaper utöver svenska, engelska och nordiska språkerfarenhet av att ha tjänstgjort i motsvarande rollÖVRIGTHar du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.Placeringsort:Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se Varaktighet, arbetstidHeltid. Veckoplanering 40h/v Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-08Polismyndigheten, Polisregion Stockholm5330252